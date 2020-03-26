Tarihi köprüleri taşıma ihalesi - Son Dakika

"Kanal İstanbul " projesinin güzergahında kalan tarihi iki küçük köprünün, sökülüp bir başka yere kurulmasını sağlayacak olan projelerin hazırlanması ihalesi yapıldı. İhaleye geçerli 4 teklif verildi. En uygun teklifi, merkezi Şanlıurfa 'da bulunan, Altıparmak Mimarlık Mühendislik İnşaat Taahhüt Tic. Ltd. Şirketi verdi. Ancak ihale sonucu, ihale komisyonunun yapacağı değerlendirmeden sonra açıklanacak.

Karayolları Genel Müdürlüğü'nün İstanbul'daki 1.Bölge Müdürlüğü'nün düzenlediği, "Kanal İstanbul Etki Alanında Kalan Tarihi Odabaşı ve Tarihi Dursunköy Köprülerinin Rekonstrüksiyon Projelerinin Temini İşi" ihalesi yapıldı. 566 bin 649 TL tahmini bedel üzerinden çıkılan ihaleye en düşük teklifi, 408 bin TL ile Altıparmak Mimarlık sundu. Bekir Cenap Altıparmak'a ait şirket söz konusu projeleri, şartname gereği 350 günde hazırlaması gerekiyor. Söz konusu ihalenin Teknik Şartname'sinde, ihalenin amacı, "Kanal İstanbul Projesi etki alanında kalan tarihi Odabaşı ve Dursunköy köprülerinin korunarak gelecek kuşaklara aktarılması için sağlam bölümlerinin sökülerek taşınması, eksik bölümlerinin tamamlanması ilkesine dayalı projelerin hazırlanması" şeklinde açıklandı.Tarihi Odabaşı Köprüsü, Küçükçekmece Gölü'nün kuzeyinde, TEM Otoyolu yakınında yer alıyor. Dursunköy Köprüsü ise Arnavutköy sınırları içinde yer alan Dursunköy'ün yaklaşık 350 metre güney doğusunda bulunuyor.

- İstanbul