Son Dakika Haberleri: Tarihi Köprülerin Ayaklarında Temizlik

Tarihi Köprülerin Ayaklarında Temizlik

43 dakika önce

Edirne'deki tarihi taş köprülerin ayaklarına takılan kütük ve ağaç parçaları, AFAD ekiplerince temizleniyor.

Tarihi Köprülerin Ayaklarında Temizlik, System.String[]
Edirne'deki tarihi taş köprülerin ayaklarına takılan kütük ve ağaç parçaları, AFAD ekiplerince temizleniyor.

Edirne Valisi Ekrem Canalp'in talimatı üzerine Meriç ve Tunca köprülerinin ayaklarına takılan ve burada biriken ağaç dalları ve kütüklerin temizlenmesi için AFAD ekipleri botla nehre indi.

Burada köprü gözlerine bırakılan AFAD çalışanları kimi zaman ayaklara takılan dalları temizleyerek, kimi zaman da elektrikli testere kullanarak çalışmayı yürüttü.

Ayaklara baskı yapan ve suyun akış yönünü değiştiren birikmiş ağaç dalları ve kütüklerin temizlik çalışması gün boyu sürecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 01:32 Kaynak: AA

Edirne, AFAD, Güncel
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