Tarihi Köprülerin Ayaklarında Temizlik
43 dakika önce
Edirne'deki tarihi taş köprülerin ayaklarına takılan kütük ve ağaç parçaları, AFAD ekiplerince temizleniyor.
Edirne
'deki tarihi taş köprülerin ayaklarına takılan kütük ve ağaç parçaları, AFAD
ekiplerince temizleniyor.
Edirne Valisi Ekrem Canalp
'in talimatı üzerine Meriç
ve Tunca
köprülerinin ayaklarına takılan ve burada biriken ağaç dalları ve kütüklerin temizlenmesi için AFAD ekipleri botla nehre indi.
Burada köprü gözlerine bırakılan AFAD çalışanları kimi zaman ayaklara takılan dalları temizleyerek, kimi zaman da elektrikli testere kullanarak çalışmayı yürüttü.
Ayaklara baskı yapan ve suyun akış yönünü değiştiren birikmiş ağaç dalları ve kütüklerin temizlik çalışması gün boyu sürecek.
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Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 01:32 Kaynak: AA
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