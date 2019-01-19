Tarihi Köprülerin Restorasyonu Mart Ayında Yapılacak
1 saat önce
Edirne Valisi Ekrem Canalp, il koordinasyon toplantısında gündeme gelen tarihi taş köprülerin bakım ve onarımının Mart ayı itibariyle başlatılacağını ve 2 ay sürede tamamlanacağını belirtti.
Edirne
Valisi Ekrem Canalp
, il koordinasyon toplantısında gündeme gelen tarihi taş köprülerin bakım ve onarımının Mart ayı itibariyle başlatılacağını ve 2 ay sürede tamamlanacağını belirtti.
Vali Ekrem Canalp'in başkanlığında Deveci Han
Kültür Merkezinde düzenlenen İl Koordinasyon toplantısında gündeme gelen taş köprülerin bakım ve onarım takvimi netlik kazandı. Vali Canalp, Karayolları 1. Bölge Müdür Yardımcısı Mehmet Aşık
'ın sunumu üzerine köprülerin onarımlarının erkene alınması talimatını verdi. Karayolları da hava şartlarının elvermesi durumunda onarımı öne alabileceklerini bildirdi. Onarımın Mart ayına çekilmesi bekleniyor. Planlamaya göre onarım 2 ay sürecek.
Restorasyon esnasında Meriç
ve Tunca
Köprüleri araç trafiğine kapalı olacak. Bu dönemde Karaağaç
Mahallesi'ne Dr. Mehmet Müezzinoğlu
Köprüsü ve Bosnaköy yolundan geçilebilecek.
Onarımda taşların araç geçişlerinden kaynaklı yıpranmaları giderilecek. - EDİRNE
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Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 01:47 Kaynak: İHA
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