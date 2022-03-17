Tarihi köprüye ters yönden giren sürücüler polisi görünce kaçmaya çalıştı - Son Dakika
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Tarihi köprüye ters yönden giren sürücüler polisi görünce kaçmaya çalıştı

17.03.2022 14:52
Tarihi köprüye ters yönden giren sürücüler polisi görünce kaçmaya çalıştı

Edirne'de, tarihi köprüye araçlarıyla ters yönden giren sürücüler polisi görünce geri geri kaçmaya çalıştı.

Edirne'de, tarihi köprüye araçlarıyla ters yönden giren sürücüler polisi görünce geri geri kaçmaya çalıştı.

Edirne Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kentin çeşitli noktalarında denetim yaptı.

Tek yön olan Saraçhane Köprüsü'ne araçlarıyla ters yönden giren bazı sürücüler köprünün başında ekip otolarını görünce durdu. Sürücüler denetim noktasından araçlarıyla geri geri kaçmaya çalıştı. Bu sırada ekipler geri dönen araçları da köprünün çıkış tarafında yakalayarak ceza kesti.

"Hatalı yola girdik, cezamız neyse çekeceğiz"

Aracıyla köprüye ters yönde giren sürücülerden Erol Sakallı, gideceği mesafeyi kısalttığı için köprüyü tercih ettiğini belirterek, "Mazot almaya geldiğimde burayı kullanıyorum. Alışkanlık, bir daha kullanmam." dedi.

Sürücü Osman Par da köprünün girişinde trafik işareti olmasına rağmen çoğu araç sahibinin tarihi köprüye ters yönden girdiğini söyledi.

"Hatalı yola girdik, cezamız neyse çekeceğiz" diyen Par, "Yılda iki defa kullanıyorum bu yolu. Bir daha geçmeyeceğim." ifadesini kullandı.

Ekiplerce tarihi köprüde ters yönde seyreden 8 sürücüye 1823'er lira para cezası kesildi.

Polis ekiplerinin denetimleri gün boyunca sürecek.

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Edirne Emniyet Müdürlüğü, Saraçhane, Tragger, Edirne, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tarihi köprüye ters yönden giren sürücüler polisi görünce kaçmaya çalıştı - Son Dakika


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