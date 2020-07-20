Tarihi köşk ayağa kalkıyor - Son Dakika

Mithatpaşa Caddesi üzerinde Karantina ve Göztepe arası Köprülü mevkiinde bulunan Tanınmış Ailesi'ne ait tarihi Levanten Köşkü, restorasyon çalışmaları ile ayağa kaldırılıyor.



Tanınmış Ailesi'ne ait tarihi Levanten Köşkü, restorasyon çalışmaları ile ayağa kaldırılacak. Bölgede örnek bir çalışmaya imza atmak istediklerini belirten proje müellifi ve Umart Mimarlık Yöneticisi Restorasyon Uzmanı Mimar Burcu Kaplan, "Karantina bölgesi olarak da anılan bölgede zaman içinde çeşitli etnik gruplar yaşam sürmüştür. Özellikle karantina dönemleri, deniz ticareti ve bölgesel dönüşüm süreçlerinde bu mahallelerde çok nitelikli köşkler yapılmıştır. Mektupçu Köşkü, Uşakizade Köşkü, Ayşe Mayda Evi ve Tanınmış Köşkü zengin mimari tasarımlarıyla ön plana çıkanlardan. Ailenin de isteği ile 2 parselden oluşan köşkte özgün mimarisine sadık kalacak şekilde sosyal değeri yüksek bir proje oluşturmaya çalışıyoruz. Bu sebeple özellikle sanat tarihi araştırmaları ve restitüsyon projeleri uzman hocalarımız tarafından hazırlanıyor. Yapı parselinde sonradan yapılan tüm niteliksiz ekleri kaldırıyoruz. Ana yapıyı birebir özgün detayları ile ayağa kaldıracağız. Arka parselde yapıyla uyumlu sosyal projeye hizmet edecek tasarımlar geliştireceğiz. Bölgede virane durumda bir çok eser var. Maalesef gün geçtikçe birçoğu yıkılıp yok oluyor. Çoklu mülkiyet sahiplikleri; mülk sahiplerine ulaşamama, yüksek maliyetler gibi etkenler sebebiyle kayıplar artıyor. Kentin bu güzide eserleri kendi kaderine terk edilmiş durumda. Tanınmış Ailesi Köşkü'nün zengin mimarisi ile ayağa kaldırılması bölgenin tarihi dokusunun tekrar canlanmasına katkı sağlayacaktır" dedi. - İZMİR