Tarihi köyde etnografya müzesi kurdu - Son Dakika

Tarihi köyde etnografya müzesi kurdu

25.12.2020 08:14
Tarihi köyde etnografya müzesi kurdu, System.String[]

ANTALYA'nın Akseki ilçesinde girişimci Mustafa Kavasoğlu'nun uzun uğraşları sonucu kurduğu Etnografya Müzesi, yaklaşık 4 yıldır bölgenin en fazla ziyaret edilen noktalarından biri haline geldi.

ANTALYA'nın Akseki ilçesinde girişimci Mustafa Kavasoğlu'nun uzun uğraşları sonucu kurduğu Etnografya Müzesi, yaklaşık 4 yıldır bölgenin en fazla ziyaret edilen noktalarından biri haline geldi. Müzede en eski 3 bin yıllık bal küpünün de bulunduğunu söyleyen Kavasoğlu, "2016 yılında inşaatını tamamladık ve açtık. Yaklaşık 5 binden fazla etnogrofik objenin sergilendiği, Türkiye'nin ilk ve tek folklor müzesi" dedi.

Girişimci Mustafa Kavasoğlu, yıllardır Akseki'ye bağlı Sarıhacılar Mahallesi'ndeki tarihi yapıların korunması ve restorasyonuna yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Mustafa Kavasoğlu'nun girişimleriyle düğmeli evler, camiler ile 800 yıllık tarihi geçmişe sahip Sarıhacılar köyü, kültür turizminin gözdesi haline geldi. Bugüne kadar tarihi Sarıhacılar köyü evleri ve Ayşenaz Hanım Konağı'nın restorasyonu gibi önemli projelere imza atan Mustafa Kavasoğlu'nun en önemli projelerinden biri de Etnografya Müzesi oldu. Tarihi bir yapının yaklaşık 6 yıl süren restorasyon ve inşaat çalışmalarının ardından oluşturulan Etnografya Müzesi'nde yaklaşık 5 bin materyal sergileniyor. Eski radyolardan ahşap oyma tavan ve kapılara, silahlardan tarım aletlerine, mutfak gereçlerinden müzik aletlerine, demirci ve kalaycı gereçlerine, el dokuması kumaşlara kadar Türkiye'nin geçmişinin sergilendiği müze yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

Mustafa Kavasoğlu, yıllardır biriktirdiği folklorik objelerle bu müzeyi köyün tarihine kazandırdığını söyledi. Müzede en yakın tarihi 60 yıl, en eskisi ise 3 bin yıllık olan materyallerin bulunduğun anlatan Mustafa Kavasoğlu, köye kazandırmak istediği 3 müze daha olduğunu söyledi. Kavasoğlu, "Etnografya Müzesi'nde 3 bin yıllık küp bulunuyor. Akseki'nin bir köyünde bal küpü olarak kullanılmış, müzeye hediye edildi. En yeni ürünler bölümünde ise radyo- teyp ve gramofonlar sergileniyor" dedi.

Türkiye'nin ilk ve tek folklor müzesini kurduğunu belirten Kavasoğlu, "Aslen Aksekiliyim, 1,5- 2 yaşında buradaki birçok vatandaş gibi biz de İstanbul'a göçmüşüz. Ekmeğimizi orada aramışız. Bu bölgeye ilk kez 2010 yılında geldim. Bir müze hobim vardı, etnografya müzesi, diğer bir adıyla Türk folklor müzesi, onu bu köyde kurmaya karar verdim. 2010'dan beri de bu köydeyim. Gelince buradan ayrılmadım. 2010'da restorasyon çalışmalarına başladığımız müzenin 2016 yılında inşaatını tamamladık ve açtık. Yaklaşık 5 binden fazla etnografik objenin sergilendiği, Türkiye'nin ilk ve tek folklor müzesi. 2016 yılında Antalya Mimarlar Odası'nın 'yapı' dalı ödülü bu binaya verildi. Yöreye uygun, özgün olduğu için. Türkiye'nin her yerinden detaylı örnekler burada mevcut" dedi.


Tarihi köyde etnografya müzesi kurdu
Tarihi köyde etnografya müzesi kurdu
Tarihi köyde etnografya müzesi kurdu
Tarihi köyde etnografya müzesi kurdu
Tarihi köyde etnografya müzesi kurdu
Tarihi köyde etnografya müzesi kurdu
Tarihi köyde etnografya müzesi kurdu
Tarihi köyde etnografya müzesi kurdu
Tarihi köyde etnografya müzesi kurdu
Tarihi köyde etnografya müzesi kurdu
Tarihi köyde etnografya müzesi kurdu

Etnografya Müzesi, Türkiye, Antalya, Müze, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Tarihi köyde etnografya müzesi kurdu - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

CHP'li Özgür Karabat'a kaset şantajı iddiası! Bakan Soylu'nun talimatıyla çete yakalandı Fırtına geliyor! Meteoroloji'den İstanbul dahil 13 il için sarı kodlu uyarı Yangında ölen kedisine ağlayan kadının feryadı yürek dağladı: O benim çocuğumdu Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan yüz yüze eğitim mesajı: Hepimiz o günlere hazırlanıyoruz Bakan Koca, oranlarıyla birlikte açıkladı! İşte vaka sayısı düşen 15 ilimiz İYİ Parti lideri Meral Akşener, gençlik fotoğrafını paylaştı! Binlerce beğeni yağdı Ünlü ekonomist İslam Memiş: 2021'de gümüş altından daha fazla kazandıracak Müge Anlı'da insanları dolandıran ve 'Enişte' olarak bilinen kişinin kadın olduğu ortaya çıktı
MasterChef Türkiye'nin ilk finalisti belli oldu MasterChef Türkiye'nin ilk finalisti belli oldu         
07:27
Kısıtlamayı ihlal edip, Eskişehir-Bursa arası VIP araçla uyuşturucu partisi yapan 3 kişiye gözaltı Kısıtlamayı ihlal edip, Eskişehir-Bursa arası VIP araçla uyuşturucu partisi yapan 3 kişiye gözaltı         
07:05
Fahriye Evcen'den Burak Özçivit'e romantik mesaj! Kısa sürede yüz binlerce beğeni aldı Fahriye Evcen'den Burak Özçivit'e romantik mesaj! Kısa sürede yüz binlerce beğeni aldı         
23:55
Leonardo DiCaprio'ya karantina yaramadı, son hali görenleri şaşırtıyor Leonardo DiCaprio'ya karantina yaramadı, son hali görenleri şaşırtıyor         
23:01
Dünyanın en yüksek gökdeleni Burc Halife'ye ünlü şef CZN Burak'ın fotoğrafı yansıtıldı Dünyanın en yüksek gökdeleni Burc Halife'ye ünlü şef CZN Burak'ın fotoğrafı yansıtıldı         
22:27
Koronavirüs tedavisi gören hasta, oda arkadaşını 'dua ettiği için' oksijen tüpüyle öldürdü Koronavirüs tedavisi gören hasta, oda arkadaşını 'dua ettiği için' oksijen tüpüyle öldürdü         
21:47
Oğlunun arkadaşıyla kaçan Akile Doğan'ın kocası konuştu: Benim tek isteğim oğlumu alıp, boşanmak Oğlunun arkadaşıyla kaçan Akile Doğan'ın kocası konuştu: Benim tek isteğim oğlumu alıp, boşanmak         
17:19
İmamoğlu, Akit muhabirini fena bozdu: Çalıştığın yer gazete değil, sana cevap vermem İmamoğlu, Akit muhabirini fena bozdu: Çalıştığın yer gazete değil, sana cevap vermem         
15:00
Rusya'da yerel meclis toplantısında kriz: Sunumunuza değil, dekoltenize dikkat ettim Rusya'da yerel meclis toplantısında kriz: Sunumunuza değil, dekoltenize dikkat ettim         
14:30
Müge Anlı, 15 yaşındaki kız çocuğunu 20 gün tır dorsasında alıkoyan adama ateş püskürdü Müge Anlı, 15 yaşındaki kız çocuğunu 20 gün tır dorsasında alıkoyan adama ateş püskürdü         
14:00
Arkadaşını öldürüp intihar süsü vermişti, ifadesi şoke etti: Cinsel organını ağzıma sokmak istedi Arkadaşını öldürüp intihar süsü vermişti, ifadesi şoke etti: Cinsel organını ağzıma sokmak istedi         
13:38
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ekonomik kriz nedeniyle zor günler yaşıyor Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ekonomik kriz nedeniyle zor günler yaşıyor         
12:59
Yufkaya burnunu silen fenomenden garip savunma: Yardımlarım niye haber olmuyor? Yufkaya burnunu silen fenomenden garip savunma: Yardımlarım niye haber olmuyor?         
12:09
Çinli Sinovac koronavirüs aşısının sonuçlarını açıklamayı yine erteledi! ABD basınından Türkiye iddiası geldi Çinli Sinovac koronavirüs aşısının sonuçlarını açıklamayı yine erteledi! ABD basınından Türkiye iddiası geldi         
11:41
PKK'ya verdiği destekle bilinen futbolcu Deniz Naki Almanya'da tutuklandı PKK'ya verdiği destekle bilinen futbolcu Deniz Naki Almanya'da tutuklandı         
11:11
Bozkırın ortasında kurduğu seralarla kendi işinin patronu oldu Bozkırın ortasında kurduğu seralarla kendi işinin patronu oldu         
10:30
Servet olarak saklanan paralar, 90 yıl sonra yorgandan çıktı! Sadece hatıra olarak kaldılar Servet olarak saklanan paralar, 90 yıl sonra yorgandan çıktı! Sadece hatıra olarak kaldılar         
10:19
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2020 08:28:22. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Tarihi köyde etnografya müzesi kurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei