25 EYLÜL 2021

BASIN BÜLTENİ

Tarihi Koza Han'da gençlik buluşması

BURSA - Türkiye Belediyeler Birliği tarafından 'Genç Dostu Şehir' ödülüne layık görülen Bursa Büyükşehir Belediyesi, elde edilen başarıyı gençlerle birlikte kutladı. Koza Han'da yapılan etkinlikte Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, gençlere yönelik projelerin hız kesmeden devam edeceğini belirtirken, bir sonraki gençlik buluşmasının Yıldırım'da olacağını söyledi.

Geçtiğimiz Ağustos ayında Türkiye Belediyeler Birliği ile Gençlik ve Spor Bakanlığının ev sahipliğinde düzenlenen Genç Dostu Şehirler Kongre ve Sergisi'nde 'Genç Dostu Şehir' ödülünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden alan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, başarıyı gençlerle kutladı. Koza Han'da yapılan ve Başkan Aktaş'ın yanı sıra Bursa Milletvekili Efkan Ala ve AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan'ın da katıldığı etkinliğe, gençler büyük ilgi gösterdi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, etkinliğin özellikle Osmanlı döneminde önemli bir ticaret merkezi olan Koza Han'da yapmak istediklerini söyledi. Hanlar Bölgesi'nin 480 dönümlük bir arazi üzerinde yer aldığını belirten Başkan Aktaş, "Burada bir tarih var. Burada 13 tane han, 14 tane bedesten çarşı, 21 cami, 3 türbe, 1 okul var. Koza Han'ın ayrı bir hikayesi var. Burası ipek borsasının kurulduğu yer. İpek önemli bir sembol Bursa için, tıpkı döner, kestane şekeri, Uludağ, Ulucami gibi. İpek de çok değerli bir unsur. Bu mekanın da 500-600 yıllık böyle tarihsel bir değeri var. Burada bazı düzenleme çalışmaları yaptık, daha yapacağımız işler var. Ama istedik ki genç kardeşlerimiz özellikle burada olsunlar ve biz de onlarla birlikte olalım" dedi.

Gençlik Kulübü'nde yeni fırsatlar

Genç Dostu Şehir Ödülü'nün kazanılmasındaki en büyük payın gençlere ait olduğunu söyleyen Başkan Aktaş, Gençlik Kulübü uygulamasında yeni fırsatların geleceğini müjdeledi. Uygulamanın Bursa'da 55 bin genç kullanıcıya ulaştığını belirten Başkan Aktaş, "Türkiye'de 1395 belediye var. Bursa da Türkiye'nin en büyük 4. büyük şehri. 20 civarında belediye ödüle layık görüldü. Onlardan biri de 'Gençlik Kulübü uygulamasıyla Bursa Büyükşehir Belediyesi oldu. Aslında burada tebrik edilmesi gereken ben veya ekip arkadaşlarım değil, bu uygulamaya üye olduğunuz için tebrik sizlersiniz. Sizin sayenizde bu ödül geldi. Şu anda bu uygulamaya üye olan ve kullanan 55 binin üzerinde gencimiz var. Biliyorum dijital ortamdan doya doya istifade ediyorsunuz. Teknoloji, sosyal medya kaçınılmaz bir gerçek. Siz bir icadı, bir güzelliği doğru manada kullanırsanız hayatınız boyunca bundan istifade edersiniz. Gençlik Kulübü uygulamamızda yeni açılımlar gelecek. Sadece indirimler, avantajlar değil, stajlar, yurt içi - yurt dışı seyahatleri gibi farklı fırsatlar da devreye girecek" dedi.

Alınan ödülden dolayı Başkan Aktaş'ı tebrik eden AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Efkan Ala ise, "Bizim sizler için yapacağımız en iyi şey iklim oluşturmak ve fırsat sunmaktır. Siz kendi işinizi en iyi yaparsınız ve en iyi bilirsiniz. Engel olmamak, ön açıcı olmak, en önemli kamu görevidir diye düşünüyorum" diye konuştu.

Konuşmaların ardından gençlerin sorularına cevap veren Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve Efkan Ala tecrübelerini gençlere aktardı. Kutlama pastasının gençlerle birlikte kesilmesinin ardından Bahadır Tatlıöz sevilen şarkılarını gençler için seslendirdi. Başarılı sanatçının söylediği şarkılara eşlik eden gençler Koza Han'ı bayram yerine çevirdi.

Konser sonrası ünlü sanatçıya Koza Han figürlü ipek tablo hediye eden Başkan Aktaş, gençlere yönelik projelerin hız kesmeden devam edeceğini belirterek, gençlik buluşmalarının Bursa'nın 17 ilçesinde yapılacağının sözünü vererek bir sonraki buluşmanın Yıldırım'da olacağını açıkladı.

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