Tarihi Küçük Ayasofya Camii'ni de su bastı



İSTANBUL'da etkili olan sağanak yağış sonrası su baskınının yaşandığı bir diğer nokta da tarihi Küçük Ayasofya Camii oldu.

İstanbul'da şiddetli sağanak yağıştan, Fatih'te bulunan yaklaşık bin 500 yıllık Küçük Ayasofya Camii de nasibini aldı. Sel sularının bastığı cami geçici olarak ibadete kapatıldı. Cami içindeki suları sabah saatlerinde itfaiye ekipleri tahliye etti. Ardından cami içinde bulunan ve su baskınından etkilenen eşyalar dışarı çıkarıldı. İstanbul Büyükşehir Belediye ekipleri de yağışın yarattığı tahribatı temizlemek için çalışma başlattı. Yağışın çok şiddetli olduğunu ifade eden semt esnafından Veysel Taşkıran, "Yağmur ilk başta biraz yavaş yağdı. Sonra hızlandı ve yükseldi. Burada yıllardır alt yapı sorunu var. Burası yokuş aşağı olunca sel suları direk camiye gitti. Sular kaldırımdan aştı. Camiye gitti sular. Cami içine biz giremedik ama diz boyuna kadar vardı sel suları. Zaten yetkililer çalışmaya devam ediyor. Biz de esnaf olarak etkilendik tabi. Halen elektrikler yok" diye konuştu. Fatih Belediyesi sosyal tesisleri de su baskınlarından etkilendi. Burada da itfaiye ekipleri, suları tahliye etmek için çalışmalarına başladı.