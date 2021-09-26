Tarihi Küçüksu Çayırı'nda "Beykoz Mısır Festivali" gerçekleşti - Son Dakika

- Tarihi Küçüksu Çayırı'nda "Beykoz Mısır Festivali" gerçekleşti

-İlyas Yalçıntaş ve Tuğçe Kandemir Beykoz Mısır Festivalinde sahne aldı

İSTANBUL - Osmanlı'nın döneminin gözde mesire yerlerinden Tarihi Küçüksu Çayırı, "Beykoz Mısır Festivali"ne ev sahipliği yaptı. Tarihi mesireye gelen çocuklar için alanda illüzyon, jonglör, animasyon gösterileriyle eğlenceli etkinlikler düzenlendi. İlyas Yalçıntaş ve Tuğçe Kandemir'in konser verdiği festivalde büyük mısır kazanları kurularak, etkinliğe katılanlara ücretsiz mısır dağıtıldı.

Beykoz Belediyesi tarafından düzenlenen festivalde Osmanlı döneminde mısır kazanlarının kaynadığı Küçüksu Çayırında, ilçe sakinlerinin ve çocukların katılımıyla Mısır Festivali düzenlendi. Etkinlikte çocuklar için illüzyon, jonglör, animasyon ve müzikli gösteriler gerçekleştirildi. Müzik camiasından sanatçı İlyas Yalçıntaş ve Tuğçe Kandemir'in katılarak konser verdiği festivalde şarkılar eşliğinde Beykozlu vatandaşların, gençlerin ve çocukların eğlencesi renkli görüntülere sahne oldu. Mısır geleneğini yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak amacıyla yapılan festivalde tarihte olduğu gibi büyük mısır kazanları kurularak, etkinliğe katılım sağlayan vatandaşlara ücretsiz mısır dağıtımı gerçekleştirildi. Beykozlular festivale yoğun ilgi gösterdi. Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın Vatandaşlara mısır dağıttı.

Günün anlam ve önemine dair açıklamada bulunan Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın, "Biz aslında burada tarihi yaşatıyoruz. Yani ilk defa olan bir şey değil. Küçüksu Çayırı'nda mısır festivali yapılıyor. Bu elimdeki mısır da Beykoz mısırıdır. Burada ikram ettiğimiz mısırlar Beykoz mısırı. Pandemiden önce bu dönemin ilkini gerçekleştirmiştik. Sonra araya bu salgın gelince maalesef durdu. O zaman dışarıdan mısırları getirmiştik. Ama şu an bizim tarım müdürlüğünün desteğiyle üretilen mısırları burada hemşehrilerimize ikram ediyoruz. Aslında tarih canlanmış oluyor. Kent tarımını Beykoz'un İstanbul'u gıda noktasında desteklemesine yönelik projelerimiz de devam ediyor. Ben bu güzel etkinlikleri bize yapma yetkisini veren Beykozlu hemşerilerime teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Festivale ailesi ile birlikte katılım sağlayan Kerim Dorik, "Çok güzel bir ortam var nezih bir ortam var. Biliyorsunuz bu mısır festivali en son 2019 yılında düzenlenmişti. İki yıldır da olmuyordu. Murat Aydın'a çok teşekkür ediyorum böyle bir imkan sunduğu için. İnsanlar zaten pandemi döneminden bunaldı. Buraya eğlenmeye geliyorlar. Kafa dağıtıyorlar. Birbirleri ile sosyalleşme oluyor" dedi.