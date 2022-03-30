Tarihi Küçüksu Köprüsü bakımsızlık nedeniyle yok olma tehlikesiyle karşı karşıya - Son Dakika
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Tarihi Küçüksu Köprüsü bakımsızlık nedeniyle yok olma tehlikesiyle karşı karşıya

30.03.2022 11:44

İstanbul'da Cumhuriyet döneminin ilk betonarme köprülerinden olan Tarihi Küçüksu Köprüsü bakımsızlık nedeniyle yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya geldi.

İstanbul'da Cumhuriyet döneminin ilk betonarme köprülerinden olan Tarihi Küçük su Köprüsü bakımsızlık nedeniyle yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya geldi. Beykoz ile Üsküdar ilçelerinin sınırını belirleyen tarihi köprü havadan görüntülendi.

İstanbul'da ilk yapıldığında ahşap olan zamanla, Cumhuriyet döneminin ilk betonarme köprülerinden biri olan tarihi Küçüksu Köprüsü bakımsızlık nedeniyle can çekişiyor. Üsküdar ve Beykoz içlerinin sınırlarını belirleyen 94 yıllık tarihi Küçüksu Köprüsü, artan trafik nedeniyle yeni yapılan ek köprü ile İSKİ'nin dev boru geçişi arasında sıkışıp kalmış durumda. Herhangi bir restorasyon çalışmasının söz konusu olmadığı tarihi köprünün dökülen ve parçalanan beton kısımları ise tehlike oluşturuyor. Çatlak betonları ve kırık dökük parçalarıyla üstünden geçenleri tedirgin eden tarihi köprü demirden dev su borularıyla sıkıştırılmış halde bulunuyor.

"ÜZERİNDEN GÜNLÜK BİNLERCE ARAÇ GEÇİYOR"

Üzerinden günlük, binlerce otomobilin geçtiği tarihi Küçüksu Köprüsü'nün çevresinde çöp yığınlarının bulunması ise durumun vahimliğini gözler önüne serdi. Öte yandan köprünün üstünde bulunan demir korkulukların, köprünün tarihi dokusuna zarar verdiği görülüyor. Köprünün hemen yanında görüntü kirliliği oluşturan plastik kablo ve çöp yığınları ise vatandaşlar tarafından tepki topladı. Çevrede yaşayan vatandaşlar ise Tarihi Küçüksu Köprüsü'nün herhangi bir güçlendirme ve restorasyon çalışması yapılmayarak köprünün kaderine terk edilmesinden dolayı rahatsız olduklarını dile getirdi.

"TARİHİ KÖPRÜ İÇİN ÖNLEMLER ALINARAK RESTORE EDİLMESİ GEREKİYOR"

Tarihi köprünün İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından biran evvel restore edilmesini ifade eden tarihçi ve yazar Halit Develioğlu, "Tarihi Küçüksu Köprüsünün yapımı 1928 yılına dayanıyor. Köprü, Cumhuriyet döneminin nadide eserlerinden biridir. Köprünün geçmiş fotoğraflarına baktığımızda dönemine ait özellikleri ve köprünün mimari güzelliğini fark edebilirsiniz. Günümüzde ise köprünün mermerleri, taşları tamamen kırılmış, korkuluk demirleri paslanmış ve her tarafında su boruları var. Tarihi köprü Üsküdar ile Beykoz ilçelerinin sınırında bulunuyor. Günlük olarak binlerce araç bu sahil yolunu kullanıyor. İşlevsel olarak çok büyük bir öneme sahip olan köprü, yetkililerin biran evvel önlem almasını istiyoruz" diye konuştu.

(Aykut Zor - Enes Şamil Gönenç/İHA)

Tarihi Küçüksu Köprüsü bakımsızlık nedeniyle yok olma tehlikesiyle karşı karşıya
Tarihi Küçüksu Köprüsü bakımsızlık nedeniyle yok olma tehlikesiyle karşı karşıya
Tarihi Küçüksu Köprüsü bakımsızlık nedeniyle yok olma tehlikesiyle karşı karşıya

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Cumhuriyet, İstanbul, Üsküdar, İSKİ, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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