Tarihi Kudüs kenti, Selahaddin Eyyubi ile fetihlere katılan Hakkarililerin izlerini taşıyor - Son Dakika
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Tarihi Kudüs kenti, Selahaddin Eyyubi ile fetihlere katılan Hakkarililerin izlerini taşıyor

10.06.2022 14:19

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Mescid-i Aksa'nın çok yakınında bulunan "el-Hakkari Yolu"ndan detaylar Filistinli 78 yaşındaki Ebu Eşref ed-Daas ile röportaj Detaylar KUDÜS (AA) – TURGUT ALP BOYRAZ/MÜCAHİT AYDEMİR – İşgal altındaki Doğu Kudüs'te Mescid-i Aksa'nın da bulunduğu Eski Şehir'de, Selahaddin Eyyubi...

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Mescid-i Aksa'nın çok yakınında bulunan "el- Hakkari Yolu"ndan detaylar

Filistinli 78 yaşındaki Ebu Eşref ed-Daas ile röportaj

Detaylar KUDÜS (AA) – TURGUT ALP BOYRAZ/MÜCAHİT AYDEMİR – İşgal altındaki Doğu Kudüs'te Mescid-i Aksa'nın da bulunduğu Eski Şehir'de, Selahaddin Eyyubi ile fetihlere katılan Hakkarili Kürtlerin bıraktığı izler, hem kentin sokaklarında hem de Filistinlilerin hafızasında canlılığını koruyor.

Kudüs'ün surlarla çevrili kadim bölgesinde sokakları, hanları, çarşıları ve evleri oluşturan neredeyse her taşın ardında keşfedilmeyi bekleyen bir hikaye bulunuyor.

Asırlar önce Kudüs'ü Haçlılardan geri almaya gelen İslam ordusunda yer alan Hakkarililerin öyküsü de bunlardan iri.

Tarihi Kudüs kenti, Selahaddin Eyyubi ile fetihlere katılan Hakkarililerin izlerini taşıyor
Tarihi Kudüs kenti, Selahaddin Eyyubi ile fetihlere katılan Hakkarililerin izlerini taşıyor
Tarihi Kudüs kenti, Selahaddin Eyyubi ile fetihlere katılan Hakkarililerin izlerini taşıyor
Tarihi Kudüs kenti, Selahaddin Eyyubi ile fetihlere katılan Hakkarililerin izlerini taşıyor

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Selahaddin Eyyubi, Hakkari, Kudüs, Aksa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tarihi Kudüs kenti, Selahaddin Eyyubi ile fetihlere katılan Hakkarililerin izlerini taşıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tarihi Kudüs kenti, Selahaddin Eyyubi ile fetihlere katılan Hakkarililerin izlerini taşıyor - Son Dakika
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