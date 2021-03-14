Tarihi Kula Çarşısı'nda restorasyon başladı - Son Dakika

Manisa'nın Kula ilçesindeki Tarihi Kula Çarşısı'nın restorasyon çalışmalarının başladığı bildirildi.

Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun, yaptığı açıklamada, proje çalışmalarının 2016'da başladığını hatırlattı.

Restorasyonun 10 ayda tamamlanmasının planlandığını aktaran Tosun, "17 ve 18. yüzyıl Osmanlı mimarisine sahip tarihi çarşımız, restorasyon çalışmalarıyla turizm ve ticaret açısından daha iyi bir konuma gelecek." dedi.

Tosun, katkıları nedeniyle Manisa Valisi Yaşar Karadeniz ile Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e teşekkür etti.