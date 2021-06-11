Tarihi Kula Çarşısı'nda restorasyon çalışmaları devam ediyor - Son Dakika

Manisa'nın Kula ilçesindeki Tarihi Kula Çarşısı'nda mart ayında başlayan restorasyon çalışmaları devam ediyor.

Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztopuzlu, Fen İşleri Daire Başkanı Uğur Topkaya ile restorasyon çalışmalarını inceledi.

Belediye Başkanı Tosun, yaptığı açıklamada, 2016'da başlanan projelendirme çalışmalarının tamamlanmasının ardından 96 dükkan ve iş yerinin restorasyon çalışmalarına başlandığını hatırlattı.

Bu güne kadar tarihi evlerin restorasyon çalışmalarının yanı sıra turistlerin alışveriş yaptığı tarihi çarşıda da çalışmaların devam ettiğini belirten Tosun, şunları kaydetti:

"İşler yolunda gidiyor. Esnafımız yapılan çalışmalardan memnun. Restorasyon çalışmaları sonrasında da altyapı çalışmaları başlayarak, tarihi çarşımız o eski ihtişamlı günlerini yeniden kazanacak. Bu çalışmalarda emeği geçen başta Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün ve Manisa Valimiz Yaşar Karadeniz'e teşekkür ediyorum."

Manisa Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanı Uğur Topkaya ise "Kula'da restorasyon projeleri tamamlanan evlerimiz ve Tabduk Emre ile Yunus Emre türbelerinin restorasyonlarını tamamladık. Esnafımızı mağdur etmeden çalışmalarımızı sürdürüyoruz. En kısa zamanda Yunus Emre Caddesi'ndeki çalışmalarımızı tamamlayarak hizmete sunmuş olacağız." dedi.

Yunus Emre Caddesi'ndeki restorasyon çalışmaları 2022'nin başında tamamlanması planlanıyor.