Tarihi kuledeki zamanın bekçisi:

Muğla'da 1885'te iftar ve seher vaktini bildirmesi amacıyla yaptırılan kuledeki saatin bakımını babasından sonra üstlenen Akif Karadana, büyük bir titizlikle zamanın bekçiliğini yapıyor.

Kentin ilk belediye başkanı Hacı Süleyman Efendi ile eşi Pembe Hatun tarafından Rum Filvari Usta'ya yaptırılan ve zamanla kentin en önemli simgesi haline gelen Muğla Saat Kulesi, ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Tarihi yapının alt katında babadan kalma dükkanında saatçilik yapan 65 yaşındaki Karadana, kuledeki saatin zamana yenik düşmemesi için mücadele ediyor.

Aynı zamanda Orta Mahalle Muhtarı olan Akif Karadana, AA muhabirine yaptığı açıklamada, babasının 1950 yılından 1974'e kadar saatin bakımını yaptığını söyledi.

Babasını vefatından sonra bu görevi kendisinin devraldığını belirten Karadana, "Babam 1950'de Bulgaristan'dan Muğla'ya gelmiş. Kuledeki bozuk saati tamir etmiş. O tarihten itibaren babam ölümüne kadar saatin her türlü bakımını yaptı. Babamın vefatından sonra 46 yıldır bu görevi ben sürdürüyorum. Bizim için manevi değeri olan saatin çıkardığı 'tik tak' sesi 70 yıldır hiç susmadı." diye konuştu.

Saati tamir etmekte zorlansa da "tik tak" sesi hiç susmuyor

Yıllara meydan okuyan saatin zaman zaman arızalandığını anlatan Karadana, yedek parçası olmadığından saati tamir etmekte zorlandığını anlattı.

Karadana, kendi becerisi ve tornacılara yaptırdığı parçalarla saati tamir ettiğini vurguladı.

Saatli kulede bulunan çan sayesinde halkın saati göremese de yapılan vuruş sayısıyla saatin kaç olduğunu anlayabildiğine dikkati çeken Karadana, saat başlarında saat sayısı kadar çalan çanın, yarım saatlerde ise tek vuruş yaptığını belirtti.

Karadana, beş katlı kulenin girişinde ve yan tarafında iki kitabe bulunduğunu, kitabelerinde saatli kulenin kim tarafından niçin yapıldığının anlattığını aktardı.

Yaşının ilerlediğini, kendisinden sonra saati emanet edecek birisini aradığını dile getiren Karadana, "Şu an için meraklısı yok. Eğer torunlarım büyüyüp öğrenirse onlar bakacak." dedi.

Saatli kuleyi görmek için yurt içi ve yurt dışından çok sayıda ziyaretçinin geldiğine değinen Karadana, kendisinin de ücretsiz olarak turistleri gezdirip tarihi yapı hakkında bilgi verdiğini kaydetti.