Tarihi külliyenin duvarlarına yazı yazılmasına tepki - Son Dakika

AYDIN'ın Efeler ilçesindeki 264 yıllık tarihi geçmişe sahip Cihanoğlu Külliyesi'nin duvarlarına kimliği belirsiz kişi veya kişilerce sprey boyayla yazılan yazılar tepki çekti. Tarihi külliyenin duvarlarına yazı yazılmasının tarihe yapılan saygısızlık olduğunu belirten vatandaşlar, yetkililerden önlem alınmasını istedi.

Aydın-Koçarlı- Nazilli yöresinde yaşamış bir derebeyi sülalesi olan Cihanoğulları'ndan Abdülaziz Efendi tarafından Efeler ilçesi Köprülü Mahallesi'ndeki eski kervan yolundan 1756 yılında yaptırılan içinde cami, medrese, türbe, sebil ve şadırvan bulunan Cihanoğlu Külliyesi mimarisiyle göz dolduruyor. Tasarımında klasik Osmanlı üslubu hakim olan, cami ve şadırvandaki süslemeleriyle Osmanlı barokunun en parlak örneklerinden biri olan ve bazı ayrıntılarında da gotik üslup etkileri taşıyan kendine has özelliklere sahip külliyenin duvarları kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından karalama duvarına dönüştürüldü. Kimilerinin ismini yazdığı, kimilerinin sevdiklerinin ismini kazıdığı duvarların birçok noktasına da çeşitli şekiller çizilmiş olması, görenlerin tepkisini çekiyor. 264 yıldır ayakta kalan tarihi külliyenin duvarlarına yazı yazılmasının tarihe yapılan saygısızlık olduğunu belirten vatandaşlar, yetkililerden önlem alınmasını istedi.

'TURİZMİ BÖYLE Mİ CANLANDIRACAĞIZ'Aydın Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Fatma Yazıcı , Cihanoğlu Külliyesi'nin bu durumunun kendisini çok üzdüğüne dikkati çekip, "Her gün iş yerime bu yoldan gidiyorum ki bu tarihi yapıyı görebilmek, onu seyredebilmek için. Ancak, bu tarihi yapının duvarlarında sprey boyalarla yazılar yazılması beni derinden olumsuz olarak etkiliyor. Kimisi aşkını itiraf etmiş duvarlara, kimisi sevgilisinin ismini yazmış. Aşk tarihi katletmek değildir, gelip ismini veya aşkını tarihi duvarlara yazmak değildir. Biz bu tarihimizi korumazsak kim koruyacak. 'Turizmi canlandıralım' diyoruz. Turizmi böyle mi canlandıracağız. Bir turist geldiğinde, 'İşte bizim tarihimiz bu' deyip, duvarlardaki olur olmaz uygunsuz yazıları mı göstereceğiz. Biz turizmi de canlandırmalıyız, tarihimize sahip çıkmalıyız" dedi.'TARİHİ KÜLLİYENİN DUVARINDAKİ BU AYIP BİR AN ÖNCE TEMİZLENMELİ'Cihanoğlu Külliyesi'nin bulunduğu Köprülü Mahallesi'nde yaşayan Yiğit Öztürk (22) en son 10 yıl önce restore edilen tarihi yapının korunması gerektiğini belirtip, "Bu mahallenin bir genci olarak tarihimizin böyle kirletilmesi beni üzüyor. Gerekli yerlere bu tür yazılması için bir düzenleme yapmalı. Ancak bunun yeri tarihi külliye olmamalı. Biz gençler olarak tarihimize sahip çıkmazsak kimse sahip çıkmaz. Gençler olarak böyle olaylarda daha duyarlı ve dikkatli davranmamız gerekiyor. Yetkililerden isteğimiz tarihi küliyenin duvarlarındaki bu ayıbın bir an önce kaldırılıp, yazıların silinmesini istiyoruz" diye konuştu.