Tarihi kültür varlıklarına yönelik değerlendirme toplantısı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tarihi kültür varlıklarına yönelik değerlendirme toplantısı - Son Dakika

Tarihi kültür varlıklarına yönelik değerlendirme toplantısı

6 saat önce

Vali Mahmut Demirtaş, gelecek nesillere miras bırakacakları en önemli şeyin tarih ve kültür olduğunu ifade etti.

Tarihi kültür varlıklarına yönelik değerlendirme toplantısı, System.String[]

Vali Mahmut Demirtaş, gelecek nesillere miras bırakacakları en önemli şeyin tarih ve kültür olduğunu ifade etti.


Adana'da bulunan tarihi kültür varlıklarına yönelik değerlendirme toplantısı Vali Mahmut Demirtaş'ın başkanlığında valilik makamında gerçekleştirildi.


Vali Yardımcısı Murat Süzen ile ilgili yetkililerin katıldığı toplantıda, Vali Demirtaş'a tamamlanan ve hayata geçirilmesi planlanan projeler ve çalışmalar hakkında bilgi verildi.


Tescilli Taşınmaz Kültür Varlıkları arasında yer alan ve restore çalışmaları tamamlanan; Tarihi Fen Lisesi, Tepebağ Ortaokulu, Kurtuluş İlköğretim Okulu ile Anavarza Zafer Kapısı'nda gerçekleştirilen restorasyon çalışmaları hakkında bilgilerin aktarıldığı ve değerlendirmelerin yapıldığı toplantıda ayrıca Tepebağ Ortaokulunun derslik kısmının Olgunlaşma Enstitüsünün müze alanı olarak değerlendirilmesi konusunda çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.


Miralay Mahmut Bey Konağı ile Ceyhan ilçesinde bulunan tarihi Yılankale'yle ilgili planlanan projelerin tüm detaylarıyla masaya yatırıldığı toplantıda bir değerlendirme yapan Vali Demirtaş, Adana'nın tarihi dokusunu ve kültürel değerlerini korumanın çok önemli bir çalışma olduğunu ifade ederek bu amaca hizmet etmek için yapılacak çalışmaları Valilik olarak daima destekleyeceklerini belirterek, "Gelecek nesillere miras bırakacağımız en önemli şey tarihimiz, kültürümüzdür. Toplumumuz kültürel zenginliğini tarihi eserlerine sahip çıkarak koruyacaktır. Bizler sonraki nesillerin de bu kültürel mirasa sahip olmasını istiyoruz. Çalışmalarımızı bu amaçla gerçekleştiriyoruz" dedi.


Toplantı, görüş alışverişinde bulunulması ve yeni projelerle ilgili değerlendirmelerin yapılmasıyla sürdü. - ADANA

Mahmut Demirtaş, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 02:35 Kaynak: İHA
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