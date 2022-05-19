Trabzon Büyükşehir Belediyesince düzenlenen ve 3 gün sürecek "Tarihi, Kültürü ve Sanatıyla Trabzon Sempozyumu" yarın başlayacak.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, şehzadeler şehri olarak bilinen ve yaklaşık 3 asır boyunca Trabzon Komneos Prensliği egemenliğinde bulunan, köklü bir tarihe ve çeşitli medeniyetlere ev sahipliği yapan Trabzon'un her yönüyle araştırılması, elde edilen sonuçların bilim dünyasına kazandırılması amacıyla sempozyum düzenlendiği belirtildi.

Trabzon'un, tüm dünyaya her yönüyle tanıtılması, var olan miraslarının herkese ilan edilmesi maksadıyla Trabzon'un tarihi, şehrin mimarisi, ekonomisi, kültürü, dini yapısı, sportif faaliyetleri ve değerlerinin birer birer ele alınacağı vurgulanan açıklamada, şehrin dünyaya açılması konusunda bu sempozyumun her yıl gerçekleştirilmesi ve kentin zenginliklerinin farklı yönlerden, farklı akademisyenlerce değerlendirilmesinin hedeflendiği kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, bugüne kadar doğası, farklı medeniyetlere ev sahipliği yaparak ortaya çıkardığı kültür sentezi, tarihi, sanatı ve şehrin sahip olduğu tüm zenginliklerin, akademisyenlerin araştırmaları ve çalışmalarıyla dünyaya duyuracaklarını belirterek, sempozyumla Trabzon'un sadece Türkiye'de değil dünya çapında tanınırlığının arttırılacağını kaydetti.

Türkiye'nin farklı üniversitelerindeki 108 akademisyenin sunumlar yapacağı Tarihi, Kültürü ve Sanatıyla Trabzon Sempozyumu, 20-22 Mayıs tarihleri arasında Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek.