Tarihi Kuraklığın Yaşandığı Güney Kaliforniya'da Su Kısıtlamaları Uygulamaya Kondu - Son Dakika
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Tarihi Kuraklığın Yaşandığı Güney Kaliforniya'da Su Kısıtlamaları Uygulamaya Kondu

02.06.2022 12:02
Tarihi Kuraklığın Yaşandığı Güney Kaliforniya'da Su Kısıtlamaları Uygulamaya Kondu

Şubat ile Nisan ayları arasındaki üç aylık süre, Kaliforniya'da 122 yılın en kurak dönemlerinden biri olarak kayıtlara geçti.

Şubat ile Nisan ayları arasındaki üç aylık süre, Kaliforniya'da 122 yılın en kurak dönemlerinden biri olarak kayıtlara geçti.

LOS ANGELES, 2 Haziran (Xinhua) -- ABD'nin Los Angeles bölgesinde yaşayan 6 milyonun üzerindeki kişi için Çarşamba günü şiddetli kuraklık yüzünden ev dışı su kullanımda yeni kısıtlamalar uygulanmaya başlandı. Güney Kaliforniya Büyükşehir Su Bölgesi tarafından getirilen kurallara göre birçok yetki bölgesinde ev dışı sulama işlemleri haftada bir günle sınırlandırılıyor. Kaliforniya, üç yıl üst üst aşırı kuraklıkla boğuşurken bu uygulama, su kullanımını yüzde 35 düşürmeyi amaçlıyor. Dağların zirvelerinde çok az kar örtüsü kalırken rezervuarlardaki su, rekor düzeylere geriledi.

Yetkililer, iklim değişikliğinin neden olduğu rekor kuraklıklar devam ederken kentsel bölgelerdeki su kullanımını büyük oranda düşürmeye çalışıyor. Kaliforniya Su Kaynakları Departmanı geçen hafta yaptığı açıklamada, Şubat ile Nisan ayları arasındaki üç aylık sürenin, 122 yılın en kurak dönemlerinden biri olduğunu bildirdi. Kaliforniya Valisi Gavin Newsom, zorunlu su kısıtlamalarının tüm eyalette uygulamaya konulabileceği uyarısında bulundu.

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Kaynak: Xinhua

Kaliforniya, Los Angeles, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tarihi Kuraklığın Yaşandığı Güney Kaliforniya'da Su Kısıtlamaları Uygulamaya Kondu - Son Dakika


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