TARİHİ KÜRKÇÜ HAN'DA HAREKETLİLİK.... KISITLAMADA ATKI, BERE ÖRMEK İSTEYENLER İP ALMAK İÇİN AKIN ETTİ - Son Dakika

TARİHİ KÜRKÇÜ HAN'DA HAREKETLİLİK.... KISITLAMADA ATKI, BERE ÖRMEK İSTEYENLER İP ALMAK İÇİN AKIN ETTİ

23.12.2020 09:46
TARİHİ KÜRKÇÜ HAN'DA HAREKETLİLİK.... KISITLAMADA ATKI, BERE ÖRMEK İSTEYENLER İP ALMAK İÇİN AKIN ETTİ, System.String[]

EMİNÖNÜ'nde bulunan Tarihi Kürkçü Han, kısıtlamalarda hareketli günler yaşıyor.

EMİNÖNÜ'nde  bulunan Tarihi Kürkçü Han,  kısıtlamalarda  hareketli günler yaşıyor. Hafta sonu kısıtlamalarında  kadınların örecekleri atkı, berelere ip almak için hana akın ettiklerini belirten esnaf, satışlarının 2 katına çıktığını söylüyor.

Eminönü'nde bulunan Tarihi Kürkçü Han, şu sıralar hareketli günler yaşıyor. Koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamaları sebebiyle evde vakit geçiren kadınlar, zamanlarını örgü örerek geçiriyor. Tarihi Han, hafta içi gün boyunca ip almak isteyenlerle dolup taşıyor. Han  esnafı ise satışlarının 2 katına çıktığını söylüyor. Kimisi kazak, kimisi atkı veya bere örmek için ip aldığını söylese de aslında birçoğu sıkıntıdan örgü ördüğünü belirtiyor. Yine tedbirler kapsamında evde  çoğu kadın da, soluğu Kürkçü Han'da  alıyor.

"EVDEN ÇALIŞAN KADINLAR ÖRGÜYE SARDI"

Tarihi Kürkçü Han'da 10 yıldır esnaf olan örgü ustası Hatice Kılıçsoy, kısıtlamalar nedeniyle satışlarda artış yaşandığını belirtti. Kılıçsoy, "Aslında birçoğumuz artık evden çalışıyor. Bu süreçte dışarı çıkamadıklarında bir hobi edinmeye çalıştılar ve bu durumda da örgüler ön plana çıktı. Evden çalışan kadınlar örgüye sardı. Biz de gelen müşterilere hem ip tanıtıyoruz hem de birçok örgü modelini anlatarak onlara yardımcı olmaya, destek olmaya çalışıyoruz. Kadınlar öğrendikleri modelleri çıkartarak satışını da yapıyorlar. Ev ekonomisine katkı sağlıyorlar. Böylece hafta sonu kısıtlamaları da olsun vakitlerini verimli geçiriyorlar. " dedi.

"SATIŞLARIMIZ 2 KATINA ÇIKTI"Hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarının, hafta içi satışlara olumlu yansıdığını belirten Kürkçü Han esnafı Ferit Beyaz, "Daha çok satıyoruz. Daha çok müşteri geliyor. İşimizi daha erken bitiriyoruz. Biz daha kahvaltımızı yapmadan insanlar geliyor. Daha çok kalabalık oluyor. İnsanlar akın akın geliyorlar hafta içleri. Satışlarımız kısıtlamalardan sonra 2 katına çıktı diyebilirim" şeklinde konuştu.

"BOŞ VAKİT VERİMLİ GEÇMİŞ OLUYOR, HERKES ÖRSÜN"Kürkçü Han'a ip almaya gelen Sevim Coşkun, "Evde vakit geçirmeye çok iyi geliyor. Çünkü hem stres atıyorsun hem uğraşın oluyor. Hem de dışarı çıkıp insanlarla temas etmiyorsun. Herkese tavsiye ediyorum ben bol bol örsünler. Hiçbir şey bilmiyorsa sadece örsünler o bile stres attırıyor insana. Hem de vakit verimli geçiyor. İnsanın canı sıkılmıyor. Herkese tavsiye ediyorum" dedi.

Yine çarşıya yün ip almaya gelen Müzeyyen Kılıç da "Yün ip bakıyorum. Çünkü sıkılıyoruz artık evde. Sürekli örüyoruz. Mecburen ne yapalım artık. Geçen sene de ördük. Bu sene örmeyeceğim dedim ama yine dayanamadım, geldim" diye konuştu.

TARİHİ KÜRKÇÜ HAN'DA HAREKETLİLİK.... KISITLAMADA ATKI, BERE ÖRMEK İSTEYENLER İP ALMAK İÇİN AKIN ETTİ
TARİHİ KÜRKÇÜ HAN'DA HAREKETLİLİK.... KISITLAMADA ATKI, BERE ÖRMEK İSTEYENLER İP ALMAK İÇİN AKIN ETTİ
TARİHİ KÜRKÇÜ HAN'DA HAREKETLİLİK.... KISITLAMADA ATKI, BERE ÖRMEK İSTEYENLER İP ALMAK İÇİN AKIN ETTİ
TARİHİ KÜRKÇÜ HAN'DA HAREKETLİLİK.... KISITLAMADA ATKI, BERE ÖRMEK İSTEYENLER İP ALMAK İÇİN AKIN ETTİ
TARİHİ KÜRKÇÜ HAN'DA HAREKETLİLİK.... KISITLAMADA ATKI, BERE ÖRMEK İSTEYENLER İP ALMAK İÇİN AKIN ETTİ
TARİHİ KÜRKÇÜ HAN'DA HAREKETLİLİK.... KISITLAMADA ATKI, BERE ÖRMEK İSTEYENLER İP ALMAK İÇİN AKIN ETTİ
TARİHİ KÜRKÇÜ HAN'DA HAREKETLİLİK.... KISITLAMADA ATKI, BERE ÖRMEK İSTEYENLER İP ALMAK İÇİN AKIN ETTİ
TARİHİ KÜRKÇÜ HAN'DA HAREKETLİLİK.... KISITLAMADA ATKI, BERE ÖRMEK İSTEYENLER İP ALMAK İÇİN AKIN ETTİ
TARİHİ KÜRKÇÜ HAN'DA HAREKETLİLİK.... KISITLAMADA ATKI, BERE ÖRMEK İSTEYENLER İP ALMAK İÇİN AKIN ETTİ
TARİHİ KÜRKÇÜ HAN'DA HAREKETLİLİK.... KISITLAMADA ATKI, BERE ÖRMEK İSTEYENLER İP ALMAK İÇİN AKIN ETTİ
TARİHİ KÜRKÇÜ HAN'DA HAREKETLİLİK.... KISITLAMADA ATKI, BERE ÖRMEK İSTEYENLER İP ALMAK İÇİN AKIN ETTİ
TARİHİ KÜRKÇÜ HAN'DA HAREKETLİLİK.... KISITLAMADA ATKI, BERE ÖRMEK İSTEYENLER İP ALMAK İÇİN AKIN ETTİ

Koronavirüs, Eminönü, Esnaf, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel TARİHİ KÜRKÇÜ HAN'DA HAREKETLİLİK.... KISITLAMADA ATKI, BERE ÖRMEK İSTEYENLER İP ALMAK İÇİN AKIN ETTİ - Son Dakika


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