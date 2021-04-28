Tarihi Kurt İni Mağarası'ndan çıkan lezzet: Bayat peyniri - Son Dakika

Tarihi Kurt İni Mağarası'ndan çıkan lezzet: Bayat peyniri

28.04.2021 11:03
Tarihi Kurt İni Mağarası'ndan çıkan lezzet: Bayat peyniri, System.String[]

Afyonkarahisar'ın Bayat ilçesinde kurulan kadın kooperatifince üretildikten sonra tarihi Kurt İni Mağarası'nda dinlentirilen peynirlerin, kilogramı 150-170 liradan alıcı buluyor.

Afyonkarahisar'ın Bayat ilçesinde kurulan kadın kooperatifince üretildikten sonra tarihi Kurt İni Mağarası'nda dinlentirilen peynirlerin, kilogramı 150-170 liradan alıcı buluyor.

Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek öncülüğünde ilçede kurulan Kadın Kültür Evinde 7 kadına, "peynir üretimi" kursu verildi.

Eğitimlerini başarıyla tamamlayan kadınlar, kurulan kadın kooperatifi çatısı altında peynir üretimine başladı. İlçedeki tarihi Kurt İni Mağarası'nda 6 ay bekletilerek fermante edilen peynirler, lezzetiyle sofraları süslüyor.

Bayat Kaymakamı Ömer Tekeş, AA muhabirine, ilçede 65 bin küçükbaş hayvan varlığının olduğunu söyledi.

Bayat'ta üretilen sütlerin lezzetli olduğunu ifade eden Tekeş, "Peynir ve yoğurt üretimi yoğun olan bir ilçe. Kadınlar bunu üretmek istediklerini söylediler. Belediye Başkanı ile beraber bu işe koyulduk. Sağ olsun Valimiz Gökmen Çiçek de çok büyük destekte bulundu." dedi.

Vali Çiçek öncülüğünde ilçede kurulan Kadın Kültür Evinde 7 kadına "peynir üretimi" kursu verildiğini anımsatan Tekeş, şunları belirtti:

"Şu an kadınlar üretiyor. Kendi mandıramızı da yapacağız. Bu şekilde daha uygun ortamda, katma değeri yüksek peynir üretilmiş olacak ve daha çok kazanmış olacaklar. Normal şartlarda fermente edilmeyen peynirin kilogramı 45-50 liradan satılıyor, burada fermente edilen peynirin piyasası 150 ile170 lira arası. Üretime yeni başladık ama şimdiden sipariş almaya başladık. Kredi kooperatiflerinden ciddi anlamda talep var."

Afyonkarahisar'da peynir satışı yapan birçok işyerinin, peynir siparişinde bulunduğunu aktaran Tekeş, Kocaeli'den, İstanbul'dan talep geldiğini belirterek, "Talebin yoğun olması yüzümüzü güldürdü. İnşallah bu proje başarıya ulaşır ve Bayat, kiliminden, mantarından sonra peyniriyle de anılmaya başlar."

Belediye Başkanı Halil İbrahim Bodur da tarihi Kurt İni Mağaras'ında peynirlerin fermante edildikten sonra satışa sunulduğunu vurgulayarak, "Bu peynirin lezzeti ile dünyada ilk 5-6 peynir arasına gireceğini düşünüyorum." diye konuştu.

" Geleneksel yöntemlerle üretim yapıyoruz"

Bayat Kadın Girişim Üretim ve İşletme Kooperatifi Kooperatifi Başkanı Dilek Ede ise kadınların artık peynir üretimine de başladığını belirtti.

Aldıkları sütü kaynatıp peynir yaptıklarını ifade eden Ede, küçük tulumlara basılan peynirleri daha sonra mağaraya götürerek üzerlerine tarihlerini yazdıklarını anlattı.

Peynirlerin mağarada 6 ay fermente olduğunu dile getiren Ede, "Onun oluşmasını sağlıyoruz. Ondan sonra satışlarımız gerçekleşiyor. Biraz zahmetli iş. Sütü kaynatma aşaması var, daha sonra mayalıyoruz. Bu işi 7 kadınla yapıyoruz. Fabrikasyon değil, geleneksel yöntemlerle üretim yapıyoruz. Eskiden olduğu gibi mağaralarda peynirlerimizi üretiyoruz. Peynirlerimize aşırı bir talep var. İnsanlar da çocuklarına doğal peynir yediriyor." diye konuştu.

Gökmen Çiçek, Karahisar, Hisarcık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tarihi Kurt İni Mağarası'ndan çıkan lezzet: Bayat peyniri - Son Dakika


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