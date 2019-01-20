Son Dakika Haberleri: Tarihi Kütahya Kalesi'nde Beyaz Güzellik

Tarihi Kütahya Kalesi'nde Beyaz Güzellik

9 dakika önce

Bizans döneminde yapılan Selçuklular, Germiyanoğulları ve Osmanlılar tarafından kullanılan tarihi Kütahya Kalesi, kar yağışının ardından oluşan beyaz örtüsüyle kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Tarihi Kütahya Kalesi'nde Beyaz Güzellik, System.String[]
Bizans döneminde yapılan Selçuklular, Germiyanoğulları ve Osmanlılar tarafından kullanılan tarihi Kütahya Kalesi, kar yağışının ardından oluşan beyaz örtüsüyle kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Eski yerleşim merkezlerinden olan Sultanbağı Mahallesi'nden ulaşılan ve her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği Kütahya Kalesi, etkili kar yağışının ardından beyaz görünüme kavuştu.

Kar kalınlığı yaklaşık 40 santimetreye ulaşırken kalenin burçları da beyaz örtünün altında kaldı.

Kalenin eteklerinde bulunan Sultanbağı, Paşamsultan, Börekçiler ve Maruf mahallerindeki çatıları karla kaplı eski evlerle birlikte tarihi kale güzel görüntüler oluşturdu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 03:17 Kaynak: AA

Kar, Kütahya, Kültür Sanat
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