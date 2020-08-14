Tarihi lahit mezar ele geçirildi - Son Dakika

Erzincan'da jandarmanın düzenlediği operasyonda tarihi lahit mezar ele geçirildi.

Bir istihbaratı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı görevlileri, kentte bazı kişilerin ellerindeki bulunan bir tarihi lahit mezarı, videosunu çekip para karşılığında satmak için girişimlerde bulunduğunu tespit etti.

Ekipler, Kültür ve Tabiat Varlığı Kaçakçılığı ile mücadele çerçevesinde yaptıkları araştırmada, lahitin kentte ikamet eden C.U. tarafından gizlendiğini saptadı.

Bu tespit üzerine söz konusu kişinin evine yapılan operasyonda 91 santimetre uzunluğunda, 30 santimetre genişliğinde ve 30 santimetre yüksekliğinde tarihi bir lahit mezar ele geçirildi.

Üzerinde kabartma figürler bulunan lahit, Erzincan Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

Olaya ilişkin C.U'nun yanı sıra bağlantılı olduğu R.U, İ.U, E.S. ve A.K. yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

Ayrıca son operasyonda ele geçirilen lahit mezarın, jandarmanın Erzincan'da bu yıl ele geçirdiği üçüncü lahit mezar olduğu öğrenildi.