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Tarihi Lamos Kalesi'nde yangın çıktı

6 saat önce

- Tarihi Lamos Kalesi'nde yangın çıktıMERSİN - Mersin'in Erdemli ilçesinde bulunan tarihi Lamos Kalesi'nde yangın çıktı.

- Tarihi Lamos Kalesi'nde yangın çıktı

MERSİN - Mersin'in Erdemli ilçesinde bulunan tarihi Lamos Kalesi'nde yangın çıktı. Yangına Orman arazözleri ile itfaiye ekipleri müdahalede bulundu.

Edinilen bilgiye göre öğle saatlerinde Limonlu Mahallesinde bulunan etrafı çalılarla kaplı tarihi Lamos kalesinden dumanlar ve alevler yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine yanan kaleye Erdemli Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı arazözler ile Mersin Büyükşehir Belediyesine ait itfaiye ekipleri gelerek müdahalede bulundu. Çevredeki evlere sıçramadan yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için inceleme yapılırken, ekiplerin yürüttüğü soğutma çalışması ise halen sürüyor.

Tarihi Lamos Kalesi'nde yangın çıktı

Erdemli, İtfaiye, Mersin, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 04:09 Kaynak: İHA
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