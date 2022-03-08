Tarihi Latin Katedrali, Rus saldırısından korunuyor - Son Dakika
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Tarihi Latin Katedrali, Rus saldırısından korunuyor

08.03.2022 10:13

Ukrayna'nın Lviv kentinde bulunan ve 14. Yüzyıldan kalma olan Latin Katedralinin camları, Rusya saldırısına karşı çelik plakalarla kapatıldı.

Ukrayna'nın Lviv kentinde bulunan ve 14. Yüzyıldan kalma olan Latin Katedralinin camları, Rusya saldırısına karşı çelik plakalarla kapatıldı.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları 13'ncü günde de devam ederken, Lviv kentinde bulunan şehrin en önemli tarihi ve dini yapılarından biri olan Latin Katedralini, Rus saldırısına karşı koruyabilmek için önlemler alınıyor. Katedralin camları, yetkililer tarafından kalın çelik plakalarla kapatılırken, katedral içerisinde bulunan önemli heykeller de sığınıklara indirildi. Katedralin dışında bulunan heykeller ise branda ve süngerlerle kaplandı.

(Volkan Kayalar/ İHA)

Tarihi Latin Katedrali, Rus saldırısından korunuyor
Tarihi Latin Katedrali, Rus saldırısından korunuyor
Tarihi Latin Katedrali, Rus saldırısından korunuyor

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Ukrayna, Rusya, Rus, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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