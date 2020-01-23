Tarihi Liman Han'ın restorasyon çalışmaları başladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tarihi Liman Han'ın restorasyon çalışmaları başladı - Son Dakika

Tarihi Liman Han'ın restorasyon çalışmaları başladı

6 saat önce

Yıkılma tehlikesi olan 105 yıllık Tarihi Liman Han'ın restorasyon çalışmalarına başlandı.

Tarihi Liman Han'ın restorasyon çalışmaları başladı, System.String[]

Yıkılma tehlikesi olan 105 yıllık Tarihi Liman Han'ın restorasyon çalışmalarına başlandı. Çalışmaların 18 ayda tamamlanması hedefleniyor.

Ünlü Mimar Vedat Tek tarafından 1915'te Eminönü'nde yapılan ve yıkılma tehlikesi olan Tarihi Liman Han, yıllar geçtikçe adeta Pisa Kulesi gibi daha da yamuluyor. Eski adı Mes'adet Han olan handa tarihi değere sahip çini, ahşap, pencere ve demir aksamları bulunuyor.

KORUMA KURULU'NUN ONAYI ALINDI

Eminönü Yalı Köşkü Caddesi'ndeki 1915 tarihli simge binası Liman Han'ın restorasyonuyla ilgili önemli bir aşamaya gelindi. Liman Han'ın mülkiyetine 2006 yılından bu yana İstanbul Ticaret Odası (İTO) sahip bulunuyor. İTO'dan alınan bilgiye göre, tarihi handa bulunan ve Koruma Kurulu tarafından tescillenmiş olan çini, ahşap ve pencere demir aksamı gibi mimari öğelerin söküm çalışması, Koruma Kurulu'nun onayı ve yasal izinleri alınması sonrasında restorasyon çalışmasında kullanılmak üzere, itinalı bir şekilde uzmanların nezaretinde yapılıyor.

18 AYDA TAMAMLANMASI HEDEFLENİYOR

Söküm çalışmalarından sonra ise binanın tehlike arz eden ve tarihsel bir görünüme sahip ön cephesi, çelik konstrüksiyon ile askıya alındı. Arka kısım ise yenilenmek suretiyle aslına uygun şekilde restore edilecek. Öte yandan zemini sağlam olmayan binada zemin ıslah çalışması yapılacak. İstanbul Ticaret Odası, tarihi binanın restorasyonunu 18 ayda tamamlamayı hedefliyor.


İstanbul Ticaret Odası, Eminönü, Han, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 09:52 Kaynak: DHA
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