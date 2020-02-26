Tarihi liman han restorasyonunun ardından kültür ve sanat amaçlı kullanılacak - Son Dakika

KÖTÜ zemini sebebiyle denize doğru kayan ve bölgede ciddi tehlike oluşturan Eminönü'ndeki 113 yıllık Liman Han'ın restorasyonunda önemli bir aşamaya gelindi. İstanbul Ticaret Odası(İTO)'nın mülkiyetine sahip olduğu Liman Han ile ilgili olarak İTO Başkanı Şekib Avdagiç, "Burada 4 bin metrekareyi aşkın bir bina tekrar kullanıma kazandırılmış olacak. İTO bu eseri, tamamen kültür ve sanat ağırlıklı kullanacak" dedi.

Ünlü mimar Vedat Tek tarafından 1907'de Eminönü'nde yapılan ve yıkılma tehlikesi bulunan Tarihi Liman Han'ın restorasyon çalışmaları sürüyor. Binanın döneminin tüm özelliklerini barındıran ön cephesi çelik konstrüksiyon ile askıya alınırken, arka cephesi ise yıkılarak aslına uygun şekilde yeniden inşa edilecek. Binanın içinde ise uzmanlar eşliğinde sökülen çini, mermer, ahşap doğramalar ve demir ferforjeler restorasyon çalışmaları kapsamında tekrar kullanılacak.

KÜLTÜR VE SANAT AMAÇLI KULLANILACAK

2006 yılından bu yana İstanbul Ticaret Odası(İTO)'nın mülkiyetine sahip olduğu Liman Han ile ilgili olarak İTO Başkanı Şekib Avdagiç, "Bu proje çok iyi çalışılmış, uzun zamandır restorasyon anlamında hazırlıkları yapılarak başlanılan bir proje. Şu anda burada çok iddialı bir yenileme projesi yapıyoruz. Tabiri caizse bir ihya projesi yapıyoruz. Ön tarafta yaklaşık 900 metrekarelik bir cepheyi askıya aldık. Bu cephe askıya alındıktan sonra arka tarafta binanın içindeki tüm önemli objeler fayans, karolar, radyatörler ve diğer tüm koruma kurulu ve bizim önem verdiğimiz unsurlar söküldü. Koruma altına alındı. Bunlar bilahare çalışma tamamlandıktan sonra yerlerine konulacak. Daha sonra binada gerekli yıkım çalışmaları yapılacak ve tekrar inşa edilecek. Böylece burada 4 bin metrekareyi aşkın bir bina tekrar kullanıma kazandırılmış olacak. İTO bu eseri, tamamen kültür ve sanat ağırlıklı kullanacak" ifadelerini kullandı.

2021'İN İKİNCİ YARISINDA KULLANIMA AÇILMASI HEDEFLENİYOR

11 uzman grup ile birlikte projenin yürütüldüğünü vurgulayan Avdagiç, "Hedefimiz 2021'in ikinci yarısında bu projeyi tamamlamak ve inşallah kullanıma açmak. Burada 11 farklı konuda uzman grubun bir arada çalışmasıyla bir süreç yürütüyoruz. Bundan sonraki uygulamalara da öncü olacak bir proje olacak. Projenin tüm safhaları da kayda alınıyor ve daha sonra burada yaşanan süreçleri kitap haline getirip kamuoyunun dikkatine sunma imkanı bulacağız. İstanbul'un daha etkin ve çok gezilen bir coğrafya olmasını sağlamak anlamında da bu yapılan iş büyük bir önem arz ediyor. Galataport gibi yeni destinasyonların da devreye girmesinden dolayı burası çok daha önem kazanacak. Görsel anlamda da çok önemli bir yerde" şeklinde konuştu.

KALEM İŞLERİ ORTAYA ÇIKTI

Avdagiç binayı gezdiği sırada, burada daha evvel görülmemiş olmasına rağmen restorasyon çalışmaları sırasında ortaya çıkan kalem işlerinin bulunduğunu ve restorasyonun ruhuna uygun olarak görünür hale getirileceğini de sözlerine ekledi.