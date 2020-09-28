Tarihi lise binası restore edildi - Son Dakika

Bayburt'ta kentin ilk lisesi olma özelliği taşıyan, yaklaşık 100 yıllık tarihi bina restore edildi.

Tarihi binada incelemelerde bulunan Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, Bayburtluların muhayyilesinde özel bir yeri olan tarihi Bayburt Lisesi binasındaki restorasyon çalışmalarının tamamlandığını söyledi.

Kente bir çok kişinin bu liseden mezun olduğunu ve bu binayla duygusal bağları bulunduğunu belirten Epcim şunları kaydetti:

"İl Özel İdaresi olarak tescilli kültür varlığı olan tarihi Bayburt Lisesi binasının restorasyonunu tamamladık. Bu restorasyonun tamamlanmasında İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün, İl Özel İdaremizin özel gayretleri oldu. Ayrıca ödenek temininde de sayın Milletvekilimiz Fetani Battal'ın destekleri oldu. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Bu yapının bundan sonra İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde lise eğitimine devam edeceğini, böylece mekanın zamandaki sürekliliğini de sağlamış olacağımızı düşünüyoruz. Bunun mutluluğu içerisindeyiz. Bayburt'umuza hayırlı olsun."

Epcim, daha sonra İl Eğitim Tarihi Müzesi'ni gezerek ilgililerden bilgi aldı.

Epcim'e incelemelerinde İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Hayrettin Koçyiğit, İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Karakaşoğlu ile diğer ilgiler eşlik etti.