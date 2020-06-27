Tarihi lokantada 1 asırlık lezzetler - Son Dakika

Tarihi lokantada 1 asırlık lezzetler

Tarihi lokantada 1 asırlık lezzetler Dededen kalma lokantanın 3'ün kuşak aşçısı, Maraş lezzetlerini vatandaşların beğenisine sunuyor Tarihi lokantada tarihi eşyalarla yemek fırsatı Kahramanmaraş'ta tarihi bir asra dayanan lokantada birbirinden farklı lezzetli Maraş yemekleri müşterilerin...

Tarihi lokantada 1 asırlık lezzetler

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Dededen kalma lokantanın 3'ün kuşak aşçısı, Maraş lezzetlerini vatandaşların beğenisine sunuyor

Tarihi lokantada tarihi eşyalarla yemek fırsatı

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta tarihi bir asra dayanan lokantada birbirinden farklı lezzetli Maraş yemekleri müşterilerin ilgisini çekiyor.

Dulkadiroğlu İsmetpaşa Mahallesinde 1923 yılında kurulan Cumhuriyet lokantası geçmişin izlerini taşıyor. Lokantanın işletmeciliğini yapan Zafer Ayranpınar, dedesinden kalan lokantada birbirinden farklı Maraş mutfağını müşterilerin beğenisine sunuyor. Sabah saatlerinde ciğer kebabı ile ünlü olan lokantada vatandaşlar paça çorbası, mumbar, içli köfte gibi yöresel lezzetleri otantik eşyalar arasında yeme imkanı buluyor.

Tarihi 1923 cumhuriyet lokantasının Kahramanmaraş'taki ilk lokantalardan biri olduğunu söyleyen Ayranpınar, "Tarihi bir lokanta içindeyiz ve 1923 yıllında kuruldu bu lokanta. Bu lokantayı açan dedemizdi, ardından babam ve şimdi de ben 3'ücü kuşak olarak işletmeciliğini yapıyorum. Kahramanmaraş'ın ilk lokantalarından birisi ve 1 asırdır hizmet veriyor. Benden sonra da bu mesleği ve lokantayı çocuklarıma bırakacağım. Lokantada tarihi otantik eşyalar da bulunuyor ve buraya gelen müşteriler, adeta geçmişe giderek yemek yeme imkanı buluyor. İş yerimizde sabahları paça, çorba, ciğer kebabı ile başlıyoruz. Öğle yemeğinde sulu yemek ve ızgara çeşitleri hazırlayarak vatandaşlarımıza hizmet vermeye çalışıyoruz. Korona virüs nedeniyle gerekli üst düzey bir önlemlerimizi de aldık" dedi.

Müşteri Yunus Kaya ise, lokantaya gelerek Maraş mutfağının yemeklerini tarihi eşyalar arasında yeme fırsatı bulduklarını söyledi.

Kahramanmaraş, Dulkadiroğlu, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.06.2020 09:55 Kaynak: İHA

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