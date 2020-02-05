Tarihi maç öncesi Ali Koç Kırklareli'nde - Son Dakika
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Tarihi maç öncesi Ali Koç Kırklareli'nde

6 saat önce

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Finali'nde oynayacak GMG Kırklarelispor-Fenerbahçe maçı için Kırklareli'ne gelen Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç kentte coşkuyla karşılandı.

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Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Finali'nde oynayacak GMG Kırklarelispor- Fenerbahçe maçı için Kırklareli'ne gelen Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç kentte coşkuyla karşılandı. Sarı-lacivertli kulübün başkanı Koç ile Fenerbahçe'ye gönül verdiğini söyleyen Kırklarelili kadının diyaloğu güldürdü.


Konvoy eşliğinde kentte gelen Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç'un ilk durağı Kırklareli Spor Kulübü oldu. Koç, burada coşkuyla karşılanırken, taraftarlar kendisi ile fotoğraf çektirmek için sıraya girdi.


Ali Koç ile Kırklarelili teyzenin güldüren diyaloğu


Karşılama sırasında Kırklarelili bir kadın, Başkan Koç'a yaklaşarak, "Koyu Fenerbahçeliyim başkanım ama bugün Kırklarelispor olarak sizi yeneceğiz. Hasta Fenerbahçeliyim ama bugün Kırklarelisporlu'yum" demesi üzerine Koç ise bu cümlelere karşılık tebessüm ederek, "Ben de koyu Fenerbahçeli'yim" dedi.


"Dostluk kazansın"


Ardından Kırklarelispor Kulüp binasına geçen Ali Koç'u GMG Kırklarelispor Kulübü Başkanı Volkan Can karşıladı. Ali Koç Kırklarelispor hakkında bilgi alarak, "Dostluk kazansın. Haftaya Kırklarelispor'u biz de ağırlayacağız. Dışarıda bir hanımefendi 'Çok hasta Fenerbahçeli'yim, ama bugün Kırklareli'ni tutuyorum. Bugün biz kazanalım ligde siz şampiyon olun' dedi. Ben Kırklarelispor'u tebrik ediyorum, 3 Süper Lig takımını eledi. Bizi elemeyin de. Her şey bir yana çok güzel bir misafirlik gösterdiniz. Herkese çok teşekkür ederim" diye konuştu.


"Kırklarelispor'un buralara gelmesi ve 3 Süper Lig ekibi yenmesi kolay iş değil"


Kulüp ziyaretinin ardından Kırklareli Valiliği'ne geçen Koç, Vali Osman Bilgin tarafından karşılandı. Trabzonspor'a gönül verdiği bilinen Vali Bilgin'e, Koç Fenerbahçe forması hediye etti.


Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, "Sonuç ne olursa olsun kesin bir konu var o da dostluğun kazanacağı. Biz de haftaya sizleri ağırlayacağız. Kırklarelispor'u İstanbul'da ağırlamak için dört gözle bekliyoruz. Kırklarelispor'un buralara gelmesi ve 3 Süper Lig ekibini yenmesi kolay iş değil. Birini elersin tesadüf dersin ama 3'ünü elemek tesadüf değil. İnşallah ikinci dileğiniz gerçekleşmez. Kırklarelispor'u sevmemize rağmen Fenerbahçe kupa yolunda devam eder. Bu dostluk da ebedi hale gelir" dedi.


Kırklareli Valisi Osman Bilgin de Koç'a, kentin simgesi olan şahi topun minyatürünü hediye etti. - KIRKLARELİ

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Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 12:32 Kaynak: İHA
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