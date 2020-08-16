Tarihi mağaranın müşterilerini 10 yıllık dostu "Cabbar'la" karşılıyor - Son Dakika

Gaziantep'te sıcaktan bunalanların tercih ettiği "mağara kafenin" işletmecisi Mehmet Kaleoğlu, 10 yıldır müşterilerini "Cabbar" isimli papağanıyla karşılıyor.

Kentin düşman işgaline direnişi sırasında yiyecek ve cephanelerin saklandığı Şekeroğlu Mahallesi'ndeki Kaleoğlu Mağarası, hava sıcaklığının 40 dereceyi aştığı günlerde turistlerin uğrak noktalarından oluyor.

Mağara kafenin misafirlerini ise işletmeci Kaleoğlu ile 10 yıl önce sahiplendiği ara cinsi sarı-mavi renkli "Cabbar" isimli papağan karşılıyor.

"Cabbar benden ayrılmıyor, nereye gidersem oraya geliyor"

Mehmet Kaleoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, küçük yaşlardan itibaren papağanlara karşı ilgisinin olduğunu ve papağınını, gördüğü gün sahiplenmek istediğini söyledi.

Cabbar adını koyduğu papağanı, daha çok vakit geçirebilmek için mağara kafesinde beslemeye başladığını belirterek Kaleoğlu, papağanının bütün bakımını kendisinin yaptığını söyledi.

Kaleoğlu, günün büyük bir kısmını 15 yaşındaki Cabbar ile geçirdiğini, onunla birlikte müşterilerle ilgilendiklerini ifade ederek, "Cabbar mağaraya gelen turistlerin dikkatini çekiyor. Ziyaretçiler, Cabbar'ı beğeniyor ve omuzlarına alıyor, onunla hatıra fotoğrafı çekiyorlar. Papağan bakmak hobim ve beslemeyi çok seviyorum. Cabbar ortalama 20 kelime konuşuyor, benden ayrılmıyor, nereye gidersem oraya geliyor." dedi.

Mağaraya gelen turistlerin ilk olarak Cabbar'ı fark ettiklerini ve onunla ilgilenmeye başladıklarını belirten Kaleoğlu, çocukların ise Cabbar'dan ayrılmayı hiç istemediklerini söyledi.

Kaleoğlu, Cabbar'ı tekrar görmek için mağara kafeye gelen müşterilerinin de bulunduğunu anlatarak, şunları kaydetti:

"Turistler Cabbar'ı elleriyle besliyor, kollarına alıyor ve onunla fotoğraf çekiniyorlar. Cabbar turistlerden çok ilgi görüyor ve mağaramızın müşterileri bu sayede çoğalıyor. Cabbar mağaramızın bir sembolü, kafemizin de bir çalışan elamanı gibi, mağaraya gelen misafirleri birlikte karşılıyoruz. Cabbar çok sempatik. Benim iş ortağım çünkü birlikte çalışıyoruz. Günümüzü birlikte geçiyor."