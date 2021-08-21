TARİHİ MAHALLE DARKALE'DE YOL VE BİNALAR YENİLENDİ - Son Dakika

MANİSA'da geleneksel Türk evi mimarisine sahip yapılarıyla dikkati çeken, vadiden geçilerek ulaşıldığı için "gizli hazine" olarak nitelendirilen kırsal Darkale Mahallesi ilgi çekiyor.

Soma'da 2 bin yılı aşan tarihi, Osmanlı mimarisine sahip evleriyle dikkati çeken Darkale Mahallesi, yerli ve yabancı turistler tarafından beğeniliyor. Mahallenin tarihi, Bergama Krallığı'na uzanıyor. Bizans ve Osmanlı döneminde de önemli bir yerleşim birimi olan mahalle Safranbolu, Beypazarı evleri gibi yapıları ve doğal güzellikleriyle beğeni topluyor. Tarih, yürüyüş, kaya tırmanışı ve fotoğraf meraklısı turistlerin ilgisini çeken birçok güzellik barındıran mahallede 1980'li yıllarda başlayan göç nedeniyle 60'a yakın kişi yaşamını sürdürüyor. Mahallede yaşamını sürdüren bir grup gönüllü, kurdukları Darkale Doğa Koruma ve Yaşatma Derneği ile tarihi yapıları korumak ve yaşatmak için mücadele veriyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca kentsel SİT alanı ilan edilen Darkale'de, süren restorasyon çalışmaları tamamlandı. Son dönemlerde ağırladığı ziyaretçi sayısıyla popüler olmaya başlayan Darkale'nin cazibe merkezi olması hedefleniyor.

Darkale Doğa Koruma ve Yaşatma Derneği Başkanı Ayhan Zengin, "Yerli ve yabancı çok sayıda turist ağırlıyoruz. Bunun farkındayız ve burayı daha yaşanılabilir bir hale getirmek için çalışıyoruz. Her geçen gün talep artıyor. İlgiden memnunuz" diye konuştu.

Bursa'dan Darkale'ye düğün fotoğrafı çektirmeye gelen Kamil- Elif Aydüven çifti, "İlk defa geldik. Farklı bir deneyim oldu. Bursa'daki Cumalıkızık'a benziyor. Anılarımızda yer alacak" diye konuştu.

Darkale'ye ziyarete gelen emekli öğretmen Halis Adıbelli, "Darkale Soma'nın en eski tarihi yeridir. Başka hiçbir yerde görülemeyecek ahşap evleri var. 2 bin bin yılı aşan bir tarihi var. Darkale'ye olan ilgi tüm Somalıları sevindiriyor. Darkale'yi Soma'nın markası olarak görüyoruz. Buranın tüketilmemesi, kirletilmemesi ve zarar verilmeden doğal yapısının korunmasını istiyoruz" diye konuştu.

Tarih öğretmeni Mehmet Zeki Uğurtan, 'Son zamanlarda özellikle Darkale'de Kırkoluk'un restore edilmesiyle ilgi arttı. İnsanlar güzelliği görmeye geliyor. Tarihi evlerin de restore edilmesiyle buranın daha çok ilgi göreceğine inanıyorum" diye konuştu.