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TARİHİ MAHALLEDE HIRSIZLIK NEDENİYLE EVLER BOŞALTILDI - Son Dakika

TARİHİ MAHALLEDE HIRSIZLIK NEDENİYLE EVLER BOŞALTILDI

13.08.2021 11:42

GAZİANTEP'te, tarihi evlerin bulunduğu kentsel sit alanındaki Bey Mahallesi'nin muhtarı İbrahim Halil Cengiz, mahalledeki 100 ailenin, madde bağımlıları ve artan hırsızlık olayları nedeniyle taşındığını söyledi.

GAZİANTEP'te, tarihi evlerin bulunduğu kentsel sit alanındaki Bey Mahallesi'nin muhtarı İbrahim Halil Cengiz, mahalledeki 100 ailenin, madde bağımlıları ve artan hırsızlık olayları nedeniyle taşındığını söyledi.

Kent merkezinde, dar ve çıkmaz sokakları, kesme taştan yapılan avlulu tarihi evleriyle turistlerin ilgi odağı olan Bey Mahallesi'nde, boş evler, uyuşturucu madde bağımlıları ve hırsızların hedefi haline geldi. Evlere giren hırsızlar ve madde bağımlılarından tedirgin olan mahalleli ise çözümü, evlerini satıp veya kiralayıp mahalleden uzaklaşmada buldu.

Muhtar İbrahim Halil Cengiz, yaşanan sorunlar nedeniyle mahalledeki yaklaşık 250 tarihi evin 100'e yakınının sahipleri tarafından satıldığını kaydetti. Mahallenin yaşam alanı olarak tercih edilmemesinin sebebini, yaşanan hırsızlık olayları ve madde bağımlılarının boş evleri mesken tutmasından kaynaklandığını anlatan Cengiz, Mahallemizin kuruluşu çok eskiye dayanıyor. Bey Mahallesi, yedi kapısı olan bir mahalledir. Mahallemizde yeni yapıları çıkarttığımızda yaklaşık 250 eski evimiz var. Bu evlerden de yaklaşık 100'ü terk edildi. Mahallemizde şu anda çoğunluklu olarak Suriyeliler kalıyor. Hırsızlık olaylarından ve madde bağımlarından dolayı birçok kişi evlerini satarak veya kiraya vererek mahalleden uzaklaşıyor diye konuştu.

Bazı kişilerin boşalttıkları evlerinin kapılarına duvar örüp hırsız girmesini engellemeye çalıştığını anlatan Cengiz, Maalesef mahallede kimse kendisini güvende hissetmiyor ve evlerini terk ediyor. Uyuşturucu bağımlıları ve hırsızlık olaylarına çözüm bulunmasını istiyoruz dedi.

'TURİSTLER UMDUKLARINI BULAMIYOR'

Mahalleye gelen yerli ve yabancı turistlerin kimsesiz ve atıl durumda bırakılan evleri görünce umduklarını bulamadığını belirten Cengiz, Mahallemize gelen yerli ve yabancı turistlerimiz var. Sokak sokak geziyorlar. Tarihi evlerimize bakıyorlar. Mahallemizdeki bu olaylardan bizler de mahalle sakinleri de turistler de çok mustarip. Bu yüzden turistler de mahallede umduklarını bulamıyorlar dedi.

Cengiz, mahallede her üç evden birinde satılık ilanı yer aldığını söyleyip mahallenin tekrar canlandırılması ve turizme kazandırılması gerektiğinin altını çizdi.

'MAHALLEMİZ ESKİ ŞEN VE GÜVENLİ HALİNE DÖNSÜN'

Mahalleli Bedirşah Kutlu, 32 yıl önce Gaziantep'e gelin geldiğini ve eski komşularının tamamının mahalleyi terk ettiğini söyledi. Yaşanan hırsızlık ve madde bağımlılığı olaylarından dolayı akşam saatlerinde sokağa çıkamadıklarını anlatan Kutlu, Daha önce mahallemiz çok güzeldi. Şu anda kimse mahallesinde oturamıyor. Çünkü hırsızlık başını aldı gitti. Madde bağımlıları hızla çoğaldı. Çocuğumu tek başına mahallede bir yere gönderemiyorum. Hava karardıktan sonra sokağa çıkamıyoruz. Mahallemiz o eski şen ve güvenli haline dönsün istiyoruz. Herkes evini sattı ya da kiraya verip gitti ifadelerini kullandı.

TARİHİ MAHALLEDE HIRSIZLIK NEDENİYLE EVLER BOŞALTILDI
TARİHİ MAHALLEDE HIRSIZLIK NEDENİYLE EVLER BOŞALTILDI
TARİHİ MAHALLEDE HIRSIZLIK NEDENİYLE EVLER BOŞALTILDI
TARİHİ MAHALLEDE HIRSIZLIK NEDENİYLE EVLER BOŞALTILDI
TARİHİ MAHALLEDE HIRSIZLIK NEDENİYLE EVLER BOŞALTILDI
TARİHİ MAHALLEDE HIRSIZLIK NEDENİYLE EVLER BOŞALTILDI
TARİHİ MAHALLEDE HIRSIZLIK NEDENİYLE EVLER BOŞALTILDI
TARİHİ MAHALLEDE HIRSIZLIK NEDENİYLE EVLER BOŞALTILDI
TARİHİ MAHALLEDE HIRSIZLIK NEDENİYLE EVLER BOŞALTILDI
TARİHİ MAHALLEDE HIRSIZLIK NEDENİYLE EVLER BOŞALTILDI
TARİHİ MAHALLEDE HIRSIZLIK NEDENİYLE EVLER BOŞALTILDI
TARİHİ MAHALLEDE HIRSIZLIK NEDENİYLE EVLER BOŞALTILDI
TARİHİ MAHALLEDE HIRSIZLIK NEDENİYLE EVLER BOŞALTILDI
TARİHİ MAHALLEDE HIRSIZLIK NEDENİYLE EVLER BOŞALTILDI
TARİHİ MAHALLEDE HIRSIZLIK NEDENİYLE EVLER BOŞALTILDI

Halil Cengiz, Uyuşturucu, Gaziantep, Hırsızlık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel TARİHİ MAHALLEDE HIRSIZLIK NEDENİYLE EVLER BOŞALTILDI - Son Dakika


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