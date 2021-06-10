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#Evdekalordu #Bizbizeyeteriz - Türkiye Cumhuriyeti Altınordu Belediyesi - Son Dakika

#Evdekalordu #Bizbizeyeteriz - Türkiye Cumhuriyeti Altınordu Belediyesi

10.06.2021 14:36
#Evdekalordu #Bizbizeyeteriz - Türkiye Cumhuriyeti Altınordu Belediyesi, System.String[]

ALTINORDU BELEDİYESİNDEN TARİHİ MAHALLEYE ALTIN DOKUNUŞALTINORDU BELEDİYESİNDEN TARİHİ MAHALLEYE ALTIN DOKUNUŞAltınordu Belediyesi, şehrin tarihiyle dokusuyla, siluetiyle, mekanın ruhuyla uyumlu estetik dokunuşlarla Zaferimilli Mahallesinde başlattığı yenileme çalışmalarına sokak sokak devam ediyor.

ALTINORDU BELEDİYESİNDEN TARİHİ MAHALLEYE ALTIN DOKUNUŞALTINORDU BELEDİYESİNDEN TARİHİ MAHALLEYE ALTIN DOKUNUŞ Altınordu Belediyesi, şehrin tarihiyle dokusuyla, siluetiyle, mekanın ruhuyla uyumlu estetik dokunuşlarla Zaferimilli Mahallesinde başlattığı yenileme çalışmalarına sokak sokak devam ediyor. Altınordu'nun en yoğun yaşam alanlarından ve tarihi mahallelerinden biri olan Zaferimilli Mahallesi'nin yıllardır tek bir kazma dahi vurulmayan sokakları ilk defa altyapı ile tanışıyor. Sağlıklı altyapıya kavuşan sokaklar, caddeler üstyapı çalışmalarıyla da modern ve estetik bir görünüm kazanıyor. UĞURVEREN'DEN SONRA POLAT SOKAK VE DR. İSMAİL ENGİN CADDESİ'NDE ÇALIŞMALARA START VERİLDİAltınordu Belediyesinin yaptığı alt ve üstyapı çalışmalarının sonunda yenilenen yüzüyle vatandaşların takdirini kazanan Zaferimilli Mahallesi Uğurveren Sokağın ardından aynı Mahallede Aziziye, Taşbaşı ve Zaferimilli Mahallelerini birbirine bağlayan Dr. İsmail Engin Caddesi ile Polat Sokakta da çalışmalara start verildi. İLK DEFA ALTYAPIYLA TANIŞAN TARİHİ SOKAKLAR YENİLENEN YÜZÜYLE DE TAKDİR TOPLUYORYıllardır yağmur suyu hattı bulunmayan sokaklarda başlayan altyapı çalışmalarında devam eden temel kazı dolgu işlerinin ardından 290 metre yağmur suyu hattı, 30 metre Tülani Izgara yapımı gerçekleştirilecek. Zaferimilli Mahallesi Polat Sokak ve Dr. İsmail Engin Caddesinde altyapı çalışmalarının ardından başlayacak üstyapı çalışmalarıyla yollar ve kaldırımlar da tamamen yenilenecek. Estetik görünümü ve görselliğiyle adeta göz kamaştıran begonit taşı ile döşenecek 1500 metrekare alan sağlıklı altyapısı, modern ve estetik üstyapısı ile vatandaşların hizmetine sunulacak. Çalışmaları yakından takip eden Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, her fırsatta vatandaşlarla ve esnaflarla bir araya gelerek onların görüş ve önerilerini almaya istek ve taleplerini dinlemeye devam ediyor. BAŞKAN TÖREN "YAŞANABİLİR KİMLİKLİ MODERN VE MARKA ŞEHİR İÇİN ÇALIŞIYORUZ"'Bütün şehir eşit hizmet' ilkesiyle 92 mahallede kesintisiz bir mesai sürdürdüklerini belirten Başkan Tören, "Tarihi çevreler geçmişle günümüz arasında bağ kurması açısından önem taşır. Zaferimilli Mahallemiz de tarihi mahallerimizden biridir. Yıllardır altyapısı bulunmayan mahallemizde tarihi dokuya şehrin siluetine ve kent kimliğine uygun çalışmalarımızla mahallemizi sağlıklı altyapı ve modern bir üstyapıya kavuşturuyoruz. Bundan önce Uğurveren sokakta örnek bir çalışma gerçekleştirdik. Şimdi aynı çalışmaları Zaferimilli Mahallemizin Polat Sokak ve Dr. İsmail Engin Caddesinde gerçekleştiriyoruz. Yaşanabilir, kimlikli modern ve marka şehir için çalışıyoruz. Hemşehrilerimizin konforu rahatı ve mutluluğu için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" dedi. MUHTAR GÖK, "HEM YILLARIN SORUNLARINDAN KURTULUYORUZ HEM DE MAHALLEMİZ BAŞTAN AŞAĞI YENİLENİYOR"Yapılan çalışmaları değerlendiren Zaferimilli Mahallesi Muhtarı Buğra Gök, "Mahallemizin tarihine ve dokusuna uygun çalışmalarla hem sorunlardan kurtuluyoruz hem de mahallemiz baştan aşağı yenileniyor. Şehrimize ve mahallemize hizmetleri için Altınordu Belediye Başkanımız Sayın Aşkın Tören'e mahallem ve şahsım adına çok teşekkür ediyorum" dedi.

#Evdekalordu #Bizbizeyeteriz - Türkiye Cumhuriyeti Altınordu Belediyesi
#Evdekalordu #Bizbizeyeteriz - Türkiye Cumhuriyeti Altınordu Belediyesi
#Evdekalordu #Bizbizeyeteriz - Türkiye Cumhuriyeti Altınordu Belediyesi

Altınordu Belediyesi, Altınordu, Estetik, Ordu, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Yaşam #Evdekalordu #Bizbizeyeteriz - Türkiye Cumhuriyeti Altınordu Belediyesi - Son Dakika


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