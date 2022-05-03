KAHRAMANMARAŞ - Tarihi Maraş Çarşısı'nın son kalaycı ustaları mesleği yaşatmaya çalışıyor - Son Dakika
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KAHRAMANMARAŞ - Tarihi Maraş Çarşısı'nın son kalaycı ustaları mesleği yaşatmaya çalışıyor

03.05.2022 11:18

Kahramanmaraş'ta unutulmaya yüz tutan kalaycılık mesleğinin son temsilcileri, azalan talebe ve mesleğe ilginin olmamasına rağmen kalaycılığı yaşatmak için mücadele ediyor.

Kahramanmaraş'ta unutulmaya yüz tutan kalaycılık mesleğinin son temsilcileri, azalan talebe ve mesleğe ilginin olmamasına rağmen kalaycılığı yaşatmak için mücadele ediyor.

Türkiye'nin en büyük çarşıları arasında yer alan 500 yıllık Tarihi Maraş Çarşısı'nda çalışan ustalar, çocukluk yaşlarında öğrendikleri mesleklerini ilk günkü özveriyle sürdürüyor.

Çarşıdaki son 4 kalaycı ustası, bir dönemin gözde meslekleri arasında yer alan ve gelişen teknoloji karşısında tüketicinin endüstriyel ürünlere yönelmesi sonucu unutulmaya yüz tutmuş mesleklerini geleceğe taşımak istiyor.

Ustalardan 51 yaşındaki Remzi Uslu, AA muhabirine, okul yıllarında merak sardığı kalaycılığı 41 yıldır sürdürdüğünü söyledi.

Gelişen teknolojiyle işlerinde ciddi anlamda düşüş meydana geldiğini anlatan Uslu, bir diğer sorunun ise çırak bulamamak olduğunu belirtti.

Bu durumdan duyduğu üzüntüyü dile getiren Uslu, yaklaşık 8 metrekarelik alanda yaşatmaya çalıştığı kalaycılık mesleğinden kazancıyla 4 çocuk büyüttüğünü anlattı.

"Son nesiliz, çırak, kalfa yetişmiyor"

Uslu, "Çocukluktan beri bu mesleği yapıyorum, tam 41 yıl oldu. Bu mesleğin zorlukları tuz ruhu, asit, nişasta. Dumanının sigara gibi ciğerlere zararı var. Belirli yaştan sonra mesleği bırakman lazım. Ben bu meslekte hem çıraklık yapıyorum hem kalfalık yapıyorum hem de ustalık yapıyorum. Yetişip gelen nesil yok. Yani tercih edilmiyor. Son nesiliz, çırak, kalfa yetişmiyor." dedi.

En büyük destekçisinin hayat arkadaşı Fatma Uslu olduğunu ve onun sayesinde mesleğine bunca yıl devam edebildiğini belirten Uslu, aynı çarşıda 3 ustanın daha kalaycılık yaptığını, onların da yetişmiş eleman sıkıntısı yaşadığını ifade etti.

Uslu, en büyük endişesinin severek yaptığı mesleğinin tarihe karışması olduğunu aktardı.

Tarihi çarşıda kalaycılığı sürdüren 59 yaşındaki Mahmut Tepebaşı da, mesleğin bitme noktasına gelmesinden üzüntü duyduğunu belirtti.

Çarşıda faaliyet gösteren kalaycıların birçoğunun hayatını kaybettiğini anlatan Tepebaşı, çırak yetişmemesi halinde kentte kendilerinden sonra mesleği sürdürecek kimsenin kalmayacağını söyledi.

Yaklaşık 75 yıldır kalaycılık yapan 85 yaşındaki Mehmet Kahraman da bu meslek sayesinde 9 çocuk büyüttüğünü anlatarak, "Eskiden körük vardı, onunla uzun zaman iş yaptık. Daha sonra gaz çıkınca onunla işimizi devam ettirdik. Daha eskilerden kömürle çalışıyorduk. Bu mesleğin en zor dönemi kömürle çalıştığımız günlerdi." diye konuştu.

KAHRAMANMARAŞ - Tarihi Maraş Çarşısı'nın son kalaycı ustaları mesleği yaşatmaya çalışıyor
KAHRAMANMARAŞ - Tarihi Maraş Çarşısı'nın son kalaycı ustaları mesleği yaşatmaya çalışıyor
KAHRAMANMARAŞ - Tarihi Maraş Çarşısı'nın son kalaycı ustaları mesleği yaşatmaya çalışıyor
KAHRAMANMARAŞ - Tarihi Maraş Çarşısı'nın son kalaycı ustaları mesleği yaşatmaya çalışıyor

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel KAHRAMANMARAŞ - Tarihi Maraş Çarşısı'nın son kalaycı ustaları mesleği yaşatmaya çalışıyor - Son Dakika


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