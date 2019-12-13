Tarihi Mardin'in Yayalaştırılması ve Cumhuriyet Meydanı Projesi - Son Dakika

Mardin Valiliği ve Büyükşehir Belediyesinin yürüteceği, Dicle Kalkınma Ajansı'nın (DİKA) desteklediği Tarihi Mardin'in Yayalaştırılması ve Cumhuriyet Meydanı Projesi'nde ilk beton döküldü.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca onaylanan, Dicle Kalkınma Ajansı'nın desteklediği ve Mardin Valiliği ile Büyükşehir Belediyesinin yürüteceği proje için çalışmalar başladı.

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, bir süre önce imza törenini gerçekleştirdikleri projenin ilk beton dökümünün yapıldığını belirtti.

Projesi tarihi Mardin'e büyük katkılar sağlayacağını ifade eden Yaman, "Modern görünümü ile tarihi şehre yeni bir görünüm katacak proje, Artuklu mimarisine uygun, şehrin silüetini, kültürel zenginliğini de alarak çağa uygun modern bir meydan inşa ediliyor." dedi.

Projenin tarihi Birinci Cadde'nin trafiğine rahatlık sağlayacağını belirten Yaman, şöyle devam etti:

"Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu'nun beğenerek onay verdiği proje, tarihi şehrin trafiğini rahatlatacak. Özellikle şehre gelen misafirlerin, tarihi mekanlarda daha çok zaman geçirmelerini sağlayacak bir çalışma. Misafirlerimiz, burada ne kadar uzun süre kalırlarsa esnaftan yapacakları alışveriş o kadar çok olur. Geçen yıl 3,5 milyon civarında şehre gelen misafir sayısını bu yıl sonuna kadar 5,5 milyon olarak hedeflemiştik. 2020 yılında yaptığımız yeni çalışmalarla bu hedefi daha da büyütüyoruz. Projelerle şehrin cazibesi daha da artıyor. Esnaf ve vatandaşın güldüğü bir şehir için çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz."