Son Dakika Haberleri: Tarihi Mecidiye Han'da İnceleme

Tarihi Mecidiye Han'da İnceleme

2 saat önce

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Gaziantep Valisi Davut Gül ile birlikte esnafı ziyaret edip Mecidiye Han'ın çalışmaları ile ilgili bilgiler verdi.

Tarihi Mecidiye Han'da İnceleme, System.String[]
Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Gaziantep Valisi Davut Gül ile birlikte esnafı ziyaret edip Mecidiye Han'ın çalışmaları ile ilgili bilgiler verdi.

Almacı Pazarı esnafını Gaziantep Valisi Davut Gül ve AK Parti Şahinbey İlçe Başkanı Av. Hasan Teke ile birlikte ziyaret eden Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu esnaf ile sohbet ederek onlarla hasihal etti. Başkan Mehmet Tahmazoğlu daha sonra Vali Davut Gül'ü restorasyon çalışmaları Şahinbey Belediyesi tarafından yaptırılan Mecidiye Han'ı gezdirip çalışmalarla ilgili bilgiler verdi.

Gaziantep'in kalbi

Gaziantep Valisi Davut Gül, yapılan çalışmaların şehri güzelleştirdiğini belirterek, "Gaziantep'te ve Şahinbey'de tarih ayağa kalkıyor. Almacı pazarında esnafı ziyaret edip onlarla sohbet ettik. Buradaki tarihi mekanların restore edildiğini sokakların sağlıklaştırıldığını gördük. İnşallah bu çalışmalar tamamlandığında. Gaziantep'in kalbi olan bu merkez Türkiye'nin de kalbi olacak. Ben, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Çok güzel çalışmalar Allah tamamına erdirsin" dedi. - GAZİANTEP

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 03:44 Kaynak: İHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erdoğan'dan Ankara'daki AK Parti'li Gençlere Özhaseki ve Gökçek Mesajı: Devam Ettirmemiz Lazım Bakan Selçuk, 5 Bin 778 Kişinin Atamasının Yarın Yapılacağını Açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Hakkındaki Sözlerinden Dolayı Metin Akpınar ve Müjdat Gezen'e Soruşturma Dünya, Felaketin Yaşandığı Ülkeden Gelen Fotoğraflarla Sarsıldı: Cesetler Yan Yana Dizildi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.12.2018 18:19:42. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tarihi Mecidiye Han'da İnceleme
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]