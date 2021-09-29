Üye Girişi
TARİHİ MEDRESE TÜRK, İSLAM VE BİLİM MÜZESİ OLDU - Son Dakika

TARİHİ MEDRESE TÜRK, İSLAM VE BİLİM MÜZESİ OLDU

29.09.2021 11:21
TARİHİ MEDRESE TÜRK, İSLAM VE BİLİM MÜZESİ OLDU, System.String[]

TOKAT'ta, Anadolu'nun en eski üniversitelerinden biri olan, 12'nci yüzyılda Danişment Beyliği'nden Nizamettin Yağıbasan'ın yaptırdığı gök bilimi ve tıp eğitimi verilen Yağıbasan Medresesi Türk, İslam ve Bilim Müzesi'ne dönüştürüldü.

TOKAT'ta, Anadolu'nun en eski üniversitelerinden biri olan, 12'nci yüzyılda Danişment Beyliği'nden Nizamettin Yağıbasan'ın yaptırdığı gök bilimi ve tıp eğitimi verilen Yağıbasan Medresesi Türk, İslam ve Bilim Müzesi'ne dönüştürüldü.

Danişment Beyliği döneminde Nizameddin Yağıbasan tarafından yaptırılan, gök bilimi ve tıp eğitimi verilen Tokat Yağıbasan Medresesi, Anadolu'daki en eski Türk-İslam medresesi olarak biliniyor. Tarihi yapı tonozlu odaları, ibadet alanı ve dershane işlevindeki eyvanlarıyla kapalı avlulu Anadolu medreselerinin ilk örneklerinden biri olma özelliği taşıyor. Medresenin Türk, İslam ve Bilim Müzesi olması için 2019 yılında Tokat Belediyesi tarafından çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalar sonrası Vakıflar Bölge Müdürlüğü'ne proje sunuldu. Müdürlük tarafından 6 ay önce iznin çıkmasıyla medrese, müzeye dönüştürüldü. Kısa sürede açılması planlanan müzede kent tarihi sergilenecek.

'2 HAFTAYA KADAR HİZMETE AÇILACAK'

Kısa sürede müzenin hizmete açılacağını söyleyen Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, "Yıllar sonra tekrardan Yağıbasan Medresesi eski hüviyetine kavuşuyor. Yaklaşık 1,5 yıl önce biz burayla ilgili bir çalışma yapmıştık. Buranın Türk, İslam ve Bilim Müzesi olmalı demiştik. Bununla ilgili çalışmalar yapıp resmi girişim ve çalışmalarımızı başlatmıştık. 6 ay önce bu konuda izin çıktı ve süreç tamamlandı. Biz de gerekli çalışmaları yapmak suretiyle Türk, İslam ve Bilim Müzesi hüviyetine buranın kavuşması için çalışmalarımızı artık son aşamaya getirdik. Yaklaşık 2 haftaya kadar da burası hizmete açılacak. Halkımız İslam ve bilim tarihinde kimler yetişmiş bunları çok rahatlıkla bu müzede görecek. Bir yeni müzeyi daha böylece eklemiş oluyoruz. 2 yıl içinde 3 müzeyi Tokat Belediyesi olarak açmanın gururunu yaşıyoruz" diye konuştu.

Ziyaretçilerin, müzeye geldiğinde kendilerini 12'nci, 13'üncü ve 14'üncü yüzyılda bulacaklarını belirten Başkan Eroğlu, "O yüzyıllarda yaşayan bilim adamları hangi şartlarda, nasıl, neler yapıyorlarmış, neleri bulmak için hangi şartlarda çalışıyorlarmış, hangi aletlerle bunları inceliyorlarmış; bütün bunları görmüş olacaklar. Tarihe yolculuğu buraya gelen bütün insanlarımıza da sağlamış olacağız. Gerçekten güzel bir müze oldu. Tokat'a kazandırılmış farklı bir müze oldu. Bildiğim kadarıyla da Türkiye'de çok fazla örneği olmayan bir müze. Danişmentlerden bize kalan ve 'Anadolu'nun ilk Türk İslam üniversite' dediğimiz bu üniversitedeki o güne dair yapılan çalışmaların birebir burada uygulanması herhalde Türkiye'nin başka bir yerinde yoktur diye düşünüyorum. Bu yönüyle de müzemiz farklı bir müzedir" dedi.

TARİHİ MEDRESE TÜRK, İSLAM VE BİLİM MÜZESİ OLDU
TARİHİ MEDRESE TÜRK, İSLAM VE BİLİM MÜZESİ OLDU
TARİHİ MEDRESE TÜRK, İSLAM VE BİLİM MÜZESİ OLDU
TARİHİ MEDRESE TÜRK, İSLAM VE BİLİM MÜZESİ OLDU
TARİHİ MEDRESE TÜRK, İSLAM VE BİLİM MÜZESİ OLDU
TARİHİ MEDRESE TÜRK, İSLAM VE BİLİM MÜZESİ OLDU
TARİHİ MEDRESE TÜRK, İSLAM VE BİLİM MÜZESİ OLDU
TARİHİ MEDRESE TÜRK, İSLAM VE BİLİM MÜZESİ OLDU

Medrese, İslam, Tokat, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel TARİHİ MEDRESE TÜRK, İSLAM VE BİLİM MÜZESİ OLDU - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Oto galerilerdeki fiyatlar bayileri geri bıraktı 11:32 Oto galerilerdeki fiyatlar bayileri geri bıraktı Otomobil devi Honda, 24 yıl sonra Türkiye'deki fabrikasını kapattı! İşte kararın perde arkasındaki gerçekler 11:30 Otomobil devi Honda, 24 yıl sonra Türkiye'deki fabrikasını kapattı! İşte kararın perde arkasındaki gerçekler İstanbul'da otogarı kana bulayacakken yakalanan teröristler: Para için her şeyi yaparım 11:21 İstanbul'da otogarı kana bulayacakken yakalanan teröristler: Para için her şeyi yaparım
Dünyanın en büyük sodalı gölü Van Gölü'nün koronavirüsün yayılmasını engellediği tespit edildi 11:06 Dünyanın en büyük sodalı gölü Van Gölü'nün koronavirüsün yayılmasını engellediği tespit edildi Bu iş yerinde hesap yerine bahşiş var! Müşteriler gönlünden koptuğu kadar ödüyor 10:58 Bu iş yerinde hesap yerine bahşiş var! Müşteriler gönlünden koptuğu kadar ödüyor Balotelli, Adana'daki düğünde Başkan'la karşılıklı çiftetelli oynadı 10:49 Balotelli, Adana'daki düğünde Başkan'la karşılıklı çiftetelli oynadı
Atandığı ülkeye iç karışıklık sebebiyle gidemeyen Türk büyükelçi, bağ bahçe işleri yapıyor 10:20 Atandığı ülkeye iç karışıklık sebebiyle gidemeyen Türk büyükelçi, bağ bahçe işleri yapıyor Lionel Messi'nin, bu halleri şaşkınlık yaratıyor? İşte dünyanın konuştuğu o fotoğraf 09:44 Lionel Messi'nin, bu halleri şaşkınlık yaratıyor? İşte dünyanın konuştuğu o fotoğraf

Son Dakika Haberleri
11:35 Son Dakika! Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: Türkiye genelinde okullardaki devamlılık oranı yüzde 95'in üzerinde
11:30 Konseri esnasında dans eden Yıldız Tilbe'nin iç çamaşırı gözüktü
11:27 Dünyanın konuştuğu Moldova ekibi Sheriff kimin takımı? İşte mucizenin öyküsü
11:17 Eve geldiğinde annesini pencereden atlamak üzereyken yakaladı! Yaşlı kadının kurtarılış anı kamerada
11:05 Dünyanın en büyük sodalı gölü Van Gölü'nün koronavirüsün yayılmasını engellediği tespit edildi
11:03 Yaralananların yardımına koşan 2 kişi başka bir aracın altında kalarak hayatını kaybetti
11:01 Son Dakika! Güne düşüşle başlayan dolar 8,85'ten alıcı buluyor
10:51 Atilla Taş'ın Twitter hesabından yaptığı seçim anketinde oyların yüzde 70'i Mansur Yavaş'a çıktı
10:49 Balotelli, Adana'daki düğünde Başkan'la karşılıklı çiftetelli oynadı
10:29 Messi'ye acımasız fauller yapan Ferdinand isyan etti: Aynı takımda olsak onu yere yatırmazdım
Son Dakika! Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: Türkiye genelinde okullardaki devamlılık oranı yüzde 95'in üzerinde Son Dakika! Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: Türkiye genelinde okullardaki devamlılık oranı yüzde 95'in üzerinde         
11:35
Konseri esnasında dans eden Yıldız Tilbe'nin iç çamaşırı gözüktü Konseri esnasında dans eden Yıldız Tilbe'nin iç çamaşırı gözüktü         
11:31
Dünyanın konuştuğu Moldova ekibi Sheriff kimin takımı? İşte mucizenin öyküsü Dünyanın konuştuğu Moldova ekibi Sheriff kimin takımı? İşte mucizenin öyküsü         
11:27
Eve geldiğinde annesini pencereden atlamak üzereyken yakaladı! Yaşlı kadının kurtarılış anı kamerada Eve geldiğinde annesini pencereden atlamak üzereyken yakaladı! Yaşlı kadının kurtarılış anı kamerada         
11:18
Yaralananların yardımına koşan 2 kişi başka bir aracın altında kalarak hayatını kaybetti Yaralananların yardımına koşan 2 kişi başka bir aracın altında kalarak hayatını kaybetti         
11:04
Atilla Taş'ın Twitter hesabından yaptığı seçim anketinde oyların yüzde 70'i Mansur Yavaş'a çıktı Atilla Taş'ın Twitter hesabından yaptığı seçim anketinde oyların yüzde 70'i Mansur Yavaş'a çıktı         
10:52
Aracına 100 liralık antifriz eklemeyen sürücülere uyarı geldi! 9 bin liralık masraf kapıda Aracına 100 liralık antifriz eklemeyen sürücülere uyarı geldi! 9 bin liralık masraf kapıda         
10:27
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Her ilde devreye alınacak" dediği yeni düzenlemenin detayları belirlendi         
10:17
Yeni 5 ve 20 TL'lik banknotlar bugün tedavüle giriyor Yeni 5 ve 20 TL'lik banknotlar bugün tedavüle giriyor         
09:40
Teröristbaşı Mazlum Kobani'den önemli itiraf: Biden bizi Suriye'de yalnız bırakmayacağının sözünü verdi Teröristbaşı Mazlum Kobani'den önemli itiraf: Biden bizi Suriye'de yalnız bırakmayacağının sözünü verdi         
09:09
Banttaki son araç indi, kapı kapatıldı! Otomobil devi Honda Türkiye'deki fabrikasını kapattı Banttaki son araç indi, kapı kapatıldı! Otomobil devi Honda Türkiye'deki fabrikasını kapattı         
07:18
29 Ekim'den sonra tam kapanma gelecek mi? Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın iddialara cevap verdi 29 Ekim'den sonra tam kapanma gelecek mi? Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın iddialara cevap verdi         
07:14
Aslan ile köpeği aynı kafese bıraktılar! Sonrasında olanlara kimse inanamadı Aslan ile köpeği aynı kafese bıraktılar! Sonrasında olanlara kimse inanamadı         
00:04
Parkta korku dolu anlar! Çocuğun burnundan giren amip, beynini yedi Parkta korku dolu anlar! Çocuğun burnundan giren amip, beynini yedi         
20:38
Video kısa sürede viral oldu! Kavga eden kızların bikinisi düştü, erkekler tempo tuttu Video kısa sürede viral oldu! Kavga eden kızların bikinisi düştü, erkekler tempo tuttu         
20:24
Canlı yayında herkes dondu kaldı: En çok hediye atana karısını göstereceğini söyledi Canlı yayında herkes dondu kaldı: En çok hediye atana karısını göstereceğini söyledi         
19:01
Kadın, kocasının gönderdiği fotoğraf ile kendisini aldattığını anladı Kadın, kocasının gönderdiği fotoğraf ile kendisini aldattığını anladı         
18:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.09.2021 11:43:11. #1.11#
SON DAKİKA: TARİHİ MEDRESE TÜRK, İSLAM VE BİLİM MÜZESİ OLDU - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement