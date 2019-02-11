Son Dakika Haberleri: Tarihi Medresede Taş Sergisi

Tarihi Medresede Taş Sergisi

1 saat önce

ATATÜRK Üniversitesi Oltu Meslek Yüksekokulu Gemoloji Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Dr. Volkan Çil, Erzurum'un çeşitli bölgelerinden topladığı aksesuar, süs eşyası ile maden ve inşaat sektöründe kullanılan 68 taşı tarihi Yakutiye Medresesi'nde sergiledi.

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ATATÜRK Üniversitesi Oltu Meslek Yüksekokulu Gemoloji Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Dr. Volkan Çil, Erzurum'un çeşitli bölgelerinden topladığı aksesuar, süs eşyası ile maden ve inşaat sektöründe kullanılan 68 taşı tarihi Yakutiye Medresesi'nde sergiledi. 3 aylık çalışmada her biri sektörleri için değerli olan taşları topladığını belirten Çil, süs, peyzaj ve yapı mimarisinde kullanılacak taşları ekonomiye kazandırmayı hedeflediklerini söyledi.

Oltu Meslek Yüksekokulu Gemoloji Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Dr. Volkan Çil, Erzurum ve ilçelerindeki değerli taşları tanıtmak için çalışma başlattı. 3 ayda 10 bin kilometre yol kateden Volkan Çil, 68 taş çeşidini tespit ederek, topladı. İl merkezi ve ilçelerdeki arazinin bir bölümünü gezen Çil, maden cevheri, yarı değerli süs taşları ve yüzey kaplamada kullanılan taşları tek tek topladı. Taşların kullanıldığı alanlarla ilgili de ayrım yapan Çil, süs eşyası olarak kullanılabileceklerden değişik hediyelik eşyalar üretti. Çil, Erzurum ekonomisine büyük katkı sağlayacağına inandığı taşları tarihi Yakutiye Medresesi'nde sergiye açtı.

Erzurum yöresine ait maden ve cevherleri, yarı değerli süs taşlar ile yüzey kaplama taşlarını tespit ederek, ekonomiye kazandırmayı amaçladıklarını belirten Volkan Çil, "Kısa süre içinde 68 çeşit bulguyla karşınızdayız. Bazıları ülkemizin birçok şehrinde olan bazıları ise sadece Erzurum'da görülen taşları tek tek topladık. Sadece ABD'de bulunan 'gökkuşağı obsidyeni' dediğimiz taşı da Erzurum'da keşfettik. Bu taş dekoratif veya takı malzemesi yapılabildiği gibi masajlarda kullanılan en ideal spa taşıdır" dedi.

Çalışmaları kapsamında yaklaşık 10 bin kilometrelik yol katettiğini dile getiren Volkan Çil, 3 aylık sürede gezemediği noktaları da havaların ısınmasıyla inceleyeceğini kaydetti. Çalışma sonunda 68 olarak belirledikleri taş çeşidinin de artacağına dikkat çeken Çil, bulunan taşların ekonomik değerinin çok fazla olduğunu vurguladı.

Yakutiye Medresesi'ndeki taş sergisini gezerek, Volkan Çil'den bilgi alan Kültür ve Turizm İl Müdürü Cemal Almas ise "Erzurum'da bulunan süs taşları ve madenlerimiz sergileniyor. Bu sergiyi görenler şaşırıyor. Biz istiyoruz ki bu çalışma bir ışık olsun ve bir sektör haline gelsin, istihdam alanı oluşsun. Burada sergilenen taşlar; süsleme, peyzaj, iç ve dış cephe kaplamaları gibi çalışmalarda kullanılıyor. Biz burayı tüm sektöre, tüm dünyaya anlatmak istiyoruz" diye konuştu.

Sergide yer alan 68 taş türünü davetlilere tek tek anlatan Dr. Volkan Çil, hazırlanacak projeyle okullarda da tanıtım yapmayı planladıklarını kaydetti.

- Erzurum

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.02.2019 10:14 Kaynak: DHA

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