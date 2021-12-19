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TARİHİ MEKAN, ZİYARETÇİLERİNİ NOSTALJİK BİR YOLCULUĞA ÇIKARIYOR - Son Dakika

TARİHİ MEKAN, ZİYARETÇİLERİNİ NOSTALJİK BİR YOLCULUĞA ÇIKARIYOR

19.12.2021 11:35

HATAY'ın Antakya ilçesinde bulunan tarihi bir ev restore edilerek, kafe işletmesi olarak hizmet vermeye başladı.

HATAY'ın Antakya ilçesinde bulunan tarihi bir ev restore edilerek, kafe işletmesi olarak hizmet vermeye başladı. İlçenin tarihi bölgeleri arasında yer alan Kabaltı Sokak'ta bulunan kafe, sergilediği eşyalarla ziyaretçilerini nostaljik bir yolculuğa çıkarıyor.

Tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapmış Hatay'ın Antakya ilçesinde bulunan tarihi bir ev, restore edilerek kafe işletmesi olarak kullanılmaya başlandı. Ortasında 300 yıllık zeytin ağacının da bulunduğu kafe, alışılmışın dışında bir konsept ve içeriğiyle dikkat çekiyor. Etrafındaki eski yapılara nazaran farklı bir yapıya sahip kafe, ziyaretçilerini nostaljik bir yolculuğa çıkarıyor.

Genç girişimciler Gökhan ve Mehmet Canbazoğlu kardeşlerden tarafından işletilen kafede, 1960'lı yıllardan başlayarak bir döneme damgasını vuran günümüzde teknolojiye yenik düşmüş alet edevatların yanı sıra, cam üfleme sanatının en güzel örnekleri, eski televizyonlar, eski koltuklar ve sandalyeler, bir kuşağın her sayısını heyecan ile beklediği gazeteler, taş plaklar, teyp kasetleri, WHS videolar ve yüzlerce nostaljik ürünler yer alıyor.

Kafenin kısa sürede ilgi odağı olduğunu söyleyen Gökhan Canbazoğlu, Müşteriler burada, tarihi bir yolculuğa çıkıyor. İçecekler konsepte uygun bir biçimde nostaljik ürünlerde yapılıyor. Dileyen müşterilerimiz beğendiği ürünleri, bizde satın alabiliyor. Çok özel müşterilerimiz olduğunu söylemek isteriz. Şehrimize gelen yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası halindeyiz. Bir nevi özel müze de diyebiliriz dedi.

Kafeye geldiklerinde geçmişe bir yolculuk yaptıklarını söyleyen Musa Esatoğlu da Burada manevi bir huzur var, manevi bir atmosferi var buranın. Bu nostaljik ortamda çay içmenin bile ayrı bir anlamı var. Burada gördüğüm eşyalar bana, ecdadımızın zamanlarını hatırlatıyor. Buradaki eşyaların hepsi, birkaç kuşak öncesi neslin evinde kullandığı, normal hayatında kullandığı eşyalar diye konuştu.

TARİHİ MEKAN, ZİYARETÇİLERİNİ NOSTALJİK BİR YOLCULUĞA ÇIKARIYOR
TARİHİ MEKAN, ZİYARETÇİLERİNİ NOSTALJİK BİR YOLCULUĞA ÇIKARIYOR
TARİHİ MEKAN, ZİYARETÇİLERİNİ NOSTALJİK BİR YOLCULUĞA ÇIKARIYOR
TARİHİ MEKAN, ZİYARETÇİLERİNİ NOSTALJİK BİR YOLCULUĞA ÇIKARIYOR

Antakya, Hatay, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel TARİHİ MEKAN, ZİYARETÇİLERİNİ NOSTALJİK BİR YOLCULUĞA ÇIKARIYOR - Son Dakika


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