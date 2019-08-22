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Tarihi mekanda Bilim Virüsü Buluşması

12 dakika önce

Mardin Dara Antik Kenti'nde Bilim Virüsü Buluşması gerçekleştirildi.

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Mardin Dara Antik Kenti'nde Bilim Virüsü Buluşması gerçekleştirildi.

Bir grup eğitimci, bilim insanı ve gönüllülerin oluşturduğu Bilim Virüsü Platformu'nca merkez Artuklu ilçesindeki Dara Antik Kenti'nde gerçekleştirilen etkinliğe, çeşitli illerden 100 genç katıldı.

Tarihi mekanlarda eğitmenler, buluştukları öğrencilere çeşitli konularda bilgi verdi.

Bilim Virüsü kurucusu Şule Yücebıyık, yaptığı açıklamada, gençlere bilim tutkusunu aşılamayı ve onları bilime yönlendirmeyi amaçladıklarını söyledi.

2017 yılından bu yana bilim atölyeleri düzenlediklerine işaret eden Yücebıyık, "Bu atölyelerin içinde fizik, kimya, matematik ve biyoloji gibi temel bilimler, aynı zamanda gençlerin 21. yüzyıl becerilerini geliştirecek çalışmalar yapılıyor. Bunu yanında hayal kurma, merak, soru atölyeleri de yer alıyor. Yaklaşık 6 haftalık atölyelerimizi periyodik olarak tekrarlıyoruz, yılda yaklaşık 6 program gerçekleştiriyoruz. Bunun dışında tıpkı burada olduğu gibi Anadolu'nun değişik yerlerinde bilim buluşmaları düzenliyoruz." diye konuştu.

Yücebıyık, bugüne kadar 250 liseli ve üniversiteli gence ulaştıklarını belirterek, "İstanbul, Ankara, İzmir, Van ve Mardin'de gönüllülerimiz bulunuyor. Buradan çıkan çocukların aslında merak etmenin, soru sormanın, bilimsel düşüncenin ne kadar önemli olduğuna, bilgi yolunda ilerlemenin kendi ve ülkemizin geleceğine ne kadar büyük olumlu etkiler sağlayacağına inanmalarını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Üniversite öğrencisi Merve Atin, bilim yolunda ilerlemenin, doğru kararlar alma noktasında kendilerine önemli katkılar sağladığını belirterek, "Amacımız bilimin ve bilimsel düşüncenin toplulaştırılması ve bu tarz etkinliklerin yaygınlaştırılması." dedi.

Öğrenci Bilvan Dağan da 3 bin yıllık bir kentte böyle bir etkinliğe katılmalarının kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

Dara Antik Kenti, Artuklu, Mardin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 02:18 Kaynak: AA
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