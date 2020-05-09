Tarihi mekandan sosyal medya konseri - Son Dakika

Şanlıurfa'da ışıklandırma sistemi ile aydınlatılan 2 bin yıllık tarihi Kızılkoyun Nekropolü'nde korona virüs nedeniyle evde kalan vatandaşlar için sosyal medya üzerinden müzik ziyafeti verildi. Tarihi mağaralardaki konser, drone ile havadan görüntülendi.



Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, şehrin önemli tarihi ve turistik merkezi Balıklıgöl Yerleşkesi yanında yer alan Kızılkoyun Nekropolünü ışıklarla aydınlattı. Tarihi şehrin gecelerine ayrı bir güzellik katan Kızılkoyun mağaralarında korona virüs nedeniyle evde kalan vatandaşlar için müzik etkinliği düzenlendi. Urfa Ahengi Topluluğu tarafından sosyal medya üzerinden düzenlenen konser vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi. Korona virüs nedeniyle evde kalan vatandaşlar için tarihi Kızılkoyun Mağaralarında müzik etkinliği düzenlediklerini belirten Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Konservatuar Şube Müdürü Ahmet Dağlar, "Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ün talimatıyla sosyal ve kültürel etkinliklerimizi düzenlemeye devam ediyoruz. Korona virüs nedeniyle halkımız dışarı çıkamadığı için onlara böyle bir etkinlik düzenledik. Bizde bugün sosyal medya aracılığıyla Şanlıurfa tarihine yakışan Kızılkoyun önünde yaptığımız müzik etkinliğini evde kalan vatandaşlarımızın beğenisine sunuyoruz. Bizler kültür ve sosyal ekinlerimize devam edeceğiz" ifadelerini kulandı.



Tarihi alanda düzenlenen konser drone ile havadan da görüntülendi. - ŞANLIURFA