Tarihi mekanlarda cuma namazı heyecanı - Son Dakika

Korona virüs nedeniyle ibadete ara verilen ve bugün cuma namazıyla birlikte açılan camilerden; Lalapaşa, Çifte Minareli Medrese ve Kale Mescidi önündeki açık alanlarda sosyal mesafe kurallarına uygun olarak, Yakutiye Belediyesi'nin dağıttığı 10 bin adet seccade, tek kullanımlık maske ve dezenfektan seti ile hijyenik bir ortamda cuma namazı eda edildi.



Yakutiye Belediye Başkanı Dr. Mahmut Uçar, cuma günü ibadete açılan cami ve kent meydanlarındaki temizlik ve hijyen seferberliğini günler öncesinden başlattıklarına değinerek, hazırladıkları seccade ve maskeleri namaz için gelen vatandaşlara dağıttıklarını belirtti. Uçar, belirlenen alanlarda namaz kılma sürecinde ise her türlü temizlik ve hijyen çalışmalarına devam edeceklerini ifade ederek vatandaşlardan yine korona virüse karşı tedbirli olmalarını ve sosyal mesafe kurallarına riayet edilmesi gerektiğine dikkat çekti.



Namazı kıldıran Lalapaşa Camii İmam Hatibi Emrullah Kaçar'ın cuma hutbesinde ise duygusal anlar yaşadığı gözlendi. - ERZURUM