Tarihi mekanlarda kış güzelliği - Son Dakika

Tarihi mekanlardan görünütler

Akdamar Adası

Ermeni kilisesi Van'da etkili olan yoğun kar yağışının ardından, kentin en önemli tarihi ve turistik değerleri arasında bulunan Akdamar Adası ve üzerinde yer alan Ermeni kilisesi, farklı bir güzelliğe büründü.