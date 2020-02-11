Tarihi mekanlarda kış güzelliği - Son Dakika
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Tarihi mekanlarda kış güzelliği

6 saat önce

Tarihi mekanlardan görünütler Akdamar Adası Ermeni kilisesi Van'da etkili olan yoğun kar yağışının ardından, kentin en önemli tarihi ve turistik değerleri arasında bulunan Akdamar Adası ve üzerinde yer alan Ermeni kilisesi, farklı bir güzelliğe büründü.

Tarihi mekanlardan görünütler

Akdamar Adası

Ermeni kilisesi Van'da etkili olan yoğun kar yağışının ardından, kentin en önemli tarihi ve turistik değerleri arasında bulunan Akdamar Adası ve üzerinde yer alan Ermeni kilisesi, farklı bir güzelliğe büründü.

Tarihi mekanlarda kış güzelliği

Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 01:06 Kaynak: AA
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