Tarihi mekanlarda kış güzelliği - Son Dakika

Tarihi mekanlarda kış güzelliği
6 saat önce
Tarihi mekanlardan görünütler Akdamar Adası Ermeni kilisesi Van'da etkili olan yoğun kar yağışının ardından, kentin en önemli tarihi ve turistik değerleri arasında bulunan Akdamar Adası ve üzerinde yer alan Ermeni kilisesi, farklı bir güzelliğe büründü.
Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 01:06 Kaynak: AA
Tarihi mekanlardan görünütler
Akdamar Adası
Ermeni kilisesi Van'da etkili olan yoğun kar yağışının ardından, kentin en önemli tarihi ve turistik değerleri arasında bulunan Akdamar Adası ve üzerinde yer alan Ermeni kilisesi, farklı bir güzelliğe büründü.
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