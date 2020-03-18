Tarihi mekanlarda korona sessizliği - Son Dakika
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Tarihi mekanlarda korona sessizliği

18 dakika önce

Koronavirüs endişesi sebebiyle Erzurum'da her gün binlerce insanın ziyaret ettiği tarihi mekanlar boş kaldı.

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Koronavirüs endişesi sebebiyle Erzurum'da her gün binlerce insanın ziyaret ettiği tarihi mekanlar boş kaldı.


Korona virüsünün dünyada hızla yayılmasının ardından Türkiye'de de önlemler üst seviyeye çıktı. Sağlık Bakanı Fahrettin Kocanın 'evden çıkmayın' uyarıları sonrası Erzurumlular önlem amaçlı evlerinden çıkamazken, birçok turistik bölge de ıssız kaldı.


Erzurum'un en önemli simgelerinden birisi olan ve her gün binlerce turistin ziyaret ettiği Çifte Minareli Medrese ve Üç Kümbetler adeta sessizliğe gömüldü. Camilerde cemaat halinde ibadet yapmanın askıya alınması üzerine Tarihi Ulu Cami'nin kapısına ise "Yaygın hastalık sonlanıncaya kadar camimizde ibadetler askıya alınmıştır. Lütfen namazlarınızı evinizde kılınız" notu asıldı.


Öte yandan virüsten korunmak için maske, eldiven, kolonya gibi ürünlerle önlem alan vatandaşlar gerekmediği sürece dışarıya çıkmamaya özen gösteriyor.


Erzurum'un tarihi alanlarının ilk defa bu denli boş kaldığını ifade eden vatandaşlar, "Her gün bu tarihi bölgelere il dışından binlerce insan ziyarete geliyordu. Korona virüsü nedeniyle şuanda kimsenin gelmediğini ve bu tarihi alanların boş kaldığını görüyoruz. Soğuk, yaz ve kış demeden herkes ziyarete geliyordu. Virüs nedeniyle her yer boş kaldı" dedi. - ERZURUM

fahrettin koca, Koronavirüs, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 09:01 Kaynak: İHA
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