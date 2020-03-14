Tarihi mekanlarda korona virüs temizliği - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tarihi mekanlarda korona virüs temizliği - Son Dakika

Tarihi mekanlarda korona virüs temizliği

27 dakika önce

Altındağ Belediyesi, Ankara'da yerli ve yabancı turistlerin yoğun olarak ziyaret ettiği tarihi mekanları korona virüsü salgınına karşı özel ekiplerle dezenfekte etti.

Tarihi mekanlarda korona virüs temizliği, System.String[]

Altındağ Belediyesi, Ankara'da yerli ve yabancı turistlerin yoğun olarak ziyaret ettiği tarihi mekanları korona virüsü salgınına karşı özel ekiplerle dezenfekte etti.


Altındağ'da korona virüs mücadelesi artırıldı. Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı'nın talimatlarıyla, ilçe genelinde temizlik ve ilaçlama seferberliği başlatıldı. Altındağ Belediyesi bünyesinde oluşturulan özel ekip, yerli ve yabancı turistlerin yoğun olarak ziyaret ettiği tarihi alanlar ve müzelerde dezenfekte çalışması gerçekleştirdi. Taceddin Dergahı, Hamamönü, Mehmet Akif Ersoy Kültür Evi çevresi ve Ulucanlar Cezaevi Müzesi özel solüsyonlarla temizlendi.


Tarihi alanlara ilaçlı koruma


Altındağ'ın, Ankara'da en fazla tarihi ve turistik alanı barındıran ilçe olduğunu belirten Başkan Asım Balcı, "Altındağ, Ankara'nın turizm merkezi. Çok fazla turistik alan ve müze barındırıyor. Bu nedenle her gün yerli ve yabancı turistlerin uğrak yeri. Bu nedenle temizlik ve ilaçlama çalışmalarımıza yoğunluk verdik. Korona virüsü salgınına karşı Altındağ Belediyesi olarak üzerimize düşen tüm çalışmaları titizlikle sürdüreceğiz" dedi.


Altındağ'da korona virüsü tedbirleri


Korona virüse karşı bilgilendirme seminerlerinin de devam edeceğini söyleyen Başkan Balcı, "Altındağ Belediyesi olarak 30 Mart 2020 tarihine kadar tedbir amaçlı tüm sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerimizi iptal ettik. Ayrıca; kreşlerimiz, kadın eğitim ve kültür merkezleri, yüzme havuzlarımız, spor tesislerimiz, buz pateni sarayımız ve kapalı spor salonumuz da bu tarihe kadar kapalı olacak" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Altındağ Belediyesi, Altındağ, Ankara, Balcı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 08:52 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İlçeyi karıştıran taciz iddiası! Öfkeli kalabalık şüpheliyi tekme tokat dövüp linç etmek istedi
Yaban kurtları beslenirken görüntülendi Irak'ın başkenti Bağdat'tan İstanbul'a giden uçağın inişine izin verilmedi Bakan, ileride pişman olmayalım diye üstüne basa basa uyarıyor: Önümüzdeki 5 hafta çok önemli

Son Dakika Haberleri
09:17 Irak'tan gelen Türk işçiler, Ankara'da karantinaya alındı
09:16 Küçük Hanım'ın akülü sandalye sevinci
09:15 Koronavirüse karşı koruyucu tulum siparişlerine yetişemiyorlar
09:13 DİYARBAKIR Cezaevinde kolonya ve dezenfektan üretimi 2 kat artırıldı
09:13 DİYARBAKIR İş bulup kızını yanına alacağı günü bekliyor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2020 09:19:44. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Tarihi mekanlarda korona virüs temizliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]