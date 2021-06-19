Tarihi Mercimektepe Höyüğü mor renge büründü - Son Dakika

Tarihi Mercimektepe Höyüğü mor renge büründü

YOZGAT - Yozgat merkezde Tunç Çağı dönemine ait antik kent kalıntılarının da bulunduğu Mercimektepe Höyüğü üzerinde açan yabani yoncalar doğayı mor renge bürüdü.

Yozgat'ta 1976-1994 yılları arasında yapılan kurtarma kazıları sonucunda ortaya çıkartılan, Tunç Çağı dönemine ait antik kent kalıntılarının bulunduğu Mercimektepe Höyüğü üzerinde açan yabani yoncalar vatandaşların ilgisini çekiyor. Mayıs ayında yağmurla birlikte gün yüzüne çıkan mor renkli yabani yoncalar temmuz ayına kadar görsel şölen sunuyor.

Her yıl mayıs ayı ile birlikte Mercimektepe Höyüğü üzerinde yabani yoncaların çıktığını söyleyen vatandaşlardan Mehmet Özgül, "Mericektepe Höyüğü evimin hemen önünde. Her yıl mayıs ayında çiçekler açıyor ve doğa mora bürünüyor. Vatandaşlar burada fotoğraf çektiriyor. Yağmurun yağmasıyla birlikte açan çiçekler sayesinde çok güzel bir manzara ortaya çıkıyor" dedi.