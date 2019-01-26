Tarihi Meriç Köprüsü'nün Gözleri Temizlendi
23 dakika önce
Edirne Valiliği koordinasyonuyla tarihi Meriç Köprüsü'nün gözlerinde temizlik çalışması yapıldı.
Edirne Valiliği
koordinasyonuyla tarihi Meriç
Köprüsü'nün gözlerinde temizlik çalışması yapıldı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD
), DSİ 11. Bölge Makine İkmal Şube Müdürlüğü
, Edirne Orman İşletme Müdürlüğü
ve Edirne Belediyesi
Park Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin ortaklaşa çalışmaları ile köprü gözlerinde temizlik çalışması başlatıldı.
Çalışmalar kapsamında köprü gözlerini kapatan ağaç gövdelerine, büyük olmasından dolayı iş makineleriyle müdahale edilemedi.
Bölgeye botlarla gelen AFAD ekipleri, ağaç gövdelerinin üzerine çıkarak, motorlu testere yardımı ile gövdeleri küçük parçalara ayırdı.
DSİ 11. Bölge Müdürlüğü ekipleri de parçalara ayrılmış kütükleri paletli kepçeyle kaldırarak gözlerin açılmasını sağladı.
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Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 03:16 Kaynak: AA
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