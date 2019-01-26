Son Dakika Haberleri: Tarihi Meriç Köprüsü'nün Gözleri Temizlendi

Tarihi Meriç Köprüsü'nün Gözleri Temizlendi

23 dakika önce

Edirne Valiliği koordinasyonuyla tarihi Meriç Köprüsü'nün gözlerinde temizlik çalışması yapıldı.

Tarihi Meriç Köprüsü'nün Gözleri Temizlendi, System.String[]
Edirne Valiliği koordinasyonuyla tarihi Meriç Köprüsü'nün gözlerinde temizlik çalışması yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), DSİ 11. Bölge Makine İkmal Şube Müdürlüğü, Edirne Orman İşletme Müdürlüğü ve Edirne Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin ortaklaşa çalışmaları ile köprü gözlerinde temizlik çalışması başlatıldı.

Çalışmalar kapsamında köprü gözlerini kapatan ağaç gövdelerine, büyük olmasından dolayı iş makineleriyle müdahale edilemedi.

Bölgeye botlarla gelen AFAD ekipleri, ağaç gövdelerinin üzerine çıkarak, motorlu testere yardımı ile gövdeleri küçük parçalara ayırdı.

DSİ 11. Bölge Müdürlüğü ekipleri de parçalara ayrılmış kütükleri paletli kepçeyle kaldırarak gözlerin açılmasını sağladı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 03:16 Kaynak: AA

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