Son Dakika Haberleri: Tarihi Meriç Köprüsü'nün restorasyonu tamamlandı
Son Dakika Güncel Tarihi Meriç Köprüsü'nün restorasyonu tamamlandı

Tarihi Meriç Köprüsü'nün restorasyonu tamamlandı

1 saat önce

EDİRNE'de, Yunanistan'a açılan Pazarkule Sınır Kapısı'na geçişlerin sağlandığı tarihi Meriç Köprüsü'nün restorasyon çalışmaları tamamlandı.

Tarihi Meriç Köprüsü'nün restorasyonu tamamlandı, System.String[]

EDİRNE'de, Yunanistan'a açılan Pazarkule Sınır Kapısı'na geçişlerin sağlandığı tarihi Meriç Köprüsü'nün restorasyon çalışmaları tamamlandı. Yaya geçişlerine açılan köprünün, ilerleyen günlerde de araç trafiğine açılması bekleniyor.

Edirne'de Osmanlı Padişahı Abdülmecid döneminde yaptırılan, 5 bin kişinin yaşadığı Karaağaç Mahallesi ve Pazarkule Sınır Kapısı ile Yunanistan'a geçişlerin sağlandığı tarihi Meriç Köprüsü'nün restorasyonu tamamlandı. Yaklaşık 2 ay önce trafiğe kapatılıp, Karayolları Bölge Müdürlüğü'nce aslına uygun zemin onarım çalışması yapılan köprü, bugün yaya geçişlerine açıldı. Köprünün, ilerleyen günlerde araç trafiğine de açılması bekleniyor.Edirne'nin simgelerinden Meriç Köprüsü, bir süre önce Tunca Nehri ile birlikte zeminini oluşturan taşların bazılarının çatlaması sonucu onarıma alınmıştı. Bölge esnafı, tarihi köprülerin onarılmasının ardından trafiğe açılmasıyla iş yerlerinde yeniden canlılık olacağını söyledi.


Yunanistan, Edirne, Meriç, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 02:26 Kaynak: DHA
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