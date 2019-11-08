Tarihi mermer sütun doğalgaz kazısını durdurdu
6 saat önce
Balıkesir'in Erdek ilçesinde geçtiğimiz yıl başlanan doğalgaz kazı çalışmaları durma noktasına geldi.
Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 11:31 Kaynak: İHA
Balıkesir'in Erdek ilçesinde geçtiğimiz yıl başlanan doğalgaz kazı çalışmaları durma noktasına geldi. Doğalgaz kazısı sırasında meydana çıkan tarihi eserler kazıyı durma noktasına getirdi.
Erdek'te Zübeyde Hanım Caddesinde devam eden doğalgaz kazılarında çıkan tarihi hamam taşı, mermer sütun ve kemik parçası kazıların durdurulmasına neden oldu. Yetkililer tarafından henüz açıklama yapılmazken, mermer sütun başlığın Bandırma Müzesi Müdürlüğü tarafından koruma altına alındığı öğrenildi. - BALIKESİR
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