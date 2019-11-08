Son Dakika Haberleri: Tarihi mermer sütun doğalgaz kazısını durdurdu
Son Dakika Güncel Tarihi mermer sütun doğalgaz kazısını durdurdu

Tarihi mermer sütun doğalgaz kazısını durdurdu

6 saat önce

Balıkesir'in Erdek ilçesinde geçtiğimiz yıl başlanan doğalgaz kazı çalışmaları durma noktasına geldi.

Tarihi mermer sütun doğalgaz kazısını durdurdu, System.String[]

Balıkesir'in Erdek ilçesinde geçtiğimiz yıl başlanan doğalgaz kazı çalışmaları durma noktasına geldi. Doğalgaz kazısı sırasında meydana çıkan tarihi eserler kazıyı durma noktasına getirdi.


Erdek'te Zübeyde Hanım Caddesinde devam eden doğalgaz kazılarında çıkan tarihi hamam taşı, mermer sütun ve kemik parçası kazıların durdurulmasına neden oldu. Yetkililer tarafından henüz açıklama yapılmazken, mermer sütun başlığın Bandırma Müzesi Müdürlüğü tarafından koruma altına alındığı öğrenildi. - BALIKESİR

Balıkesir, Erdek, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 11:31 Kaynak: İHA
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