Tarihi meydanda coşkulu kutlama - Son Dakika

Halk dansları gösterisi ve Gönül Onar Konserinin gerçekleştirildiği etkinliğe, büyük bir coşku hakimdi.

Odunpazarı Belediyesi, Eskişehir'in kurtuluşunun 99'uncu yıl dönümünü, tarihe tanıklık eden Odunpazarı Meydanı'nda kutladı. Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt ile çok sayıda vatandaşın katıldığı etkinliğe, büyük bir coşku hakimdi. Etkinliğin açılış konuşmasını, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt yaptı. "Eskişehir'in kurtuluşunun 99'uncu yılı herkese kutlu olsun" diyen Başkan Kurt, konuşmasına şu sözlerle devam etti: "1922-1923'lü yıllar Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun temeli. Eskişehir uzun süre işgal altında kalmış ve 2 Eylül 1922'de bu işgalden kurtulmuştur. Eskişehirlilerin Kurtuluş Savaşındaki kahramanlıkları ve mücadelesi tarihimizde önemli bir yer almaktadır. Biz de 100 yıl sonra bu günleri ayakta tutmanın formüllerini hep birlikte bulmalıyız. Pandemiden sonra burada ilk defa yan yana geliyoruz. Eskişehir'imizin kurtuluşunu coşku ile kutlamak istiyoruz. Katıldığınız için herkese teşekkür ediyorum. Kurtuluş günümüz kutlu olsun."

Etkinlikte Odunpazarı Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Halk Dansları Ekibi, halk dansları gösterisi yaptı. Ardında da Sosyal İşler Müdürlüğü eğitmenlerinden Gönül Onar sahneye çıkarak şarkı ve ezgilerini Eskişehir için seslendirdi. Konserinde marşlara da yer veren Onar'a vatandaşlar büyük bir coşku ile eşlik etti.